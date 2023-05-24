Капсулу времени в честь старта строительства Дворца единоборств заложили в Ижевске

В столице Удмуртии состоялась торжественная закладка капсулы времени, посвященной началу строительства Дворца единоборств. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на мероприятии присутствовали руководитель республики Александр Бречалов, российский боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев и олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный регулярный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA, чемпион Европы Александр Поветкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В торжественной речи Александр Бречалов отметил, что Дворец единоборств — долгожданный объект. «В республике насчитывается 22 смежных вида спорта с количеством занимающихся более 13 тыс. человек. Здорово, что мы начинаем воплощать проект в жизнь в присутствии чемпионов — это большой стимул для присутствующих здесь юных спортсменов двигаться дальше»,— подчеркнул господин Бречалов.

В новом здании разместятся залы для различных видов единоборств: тхэквондо, карате, дзюдо, самбо, бокса и тайского бокса, борьбы, тренажерный зал и хостел для спортсменов из других регионов. Для игровых видов спорта предусмотрены отдельные помещения для тренировок и большой спортивно-зрелищный зал с трибунами на 1 тыс. человек.

Как отметил олимпийский чемпион Александр Поветкин, Дворец единоборств — отличный проект для развития детского спорта, поскольку здесь молодые люди смогут не только освоить различные виды борьбы, но и научатся уважению к старшим, преодолению трудностей.

Министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин рассказал, что Удмуртия одной из первых вошла в федеральный проект «Бизнес-спринт», получив субсидию на строительство Дворца единоборств.

«Работа над проектом шла практически 7 лет. В 2015 году мы собрали большое совещание, на котором присутствовали 15 федераций. Каждый поделился своим видением, и в конечном результате получился уникальный спортивный дворец. На сегодняшний день он признан лучшим в программе, в которую мы вошли»,— дополнил гендиректор ООО «Академия единоборств» Сергей Стрелков.

Напомним, концессионное соглашение на строительство Дворца единоборств заключили 1 марта в рамках форума «Мы вместе. Спорт» в Москве. Соответствующий документ подписали глава города Олег Бекмеметьев и гендиректор компании-концессионера «Академия единоборств» Сергей Стрелков.