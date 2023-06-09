ФК «Зенит-Ижевск» прошел аттестацию для участия в новом футбольном сезоне

Футбольный клуб из столицы Удмуртии «Зенит-Ижевск» получил аттестат для участия в соревнованиях Второй лиги дивизион Б на следующий сезон. Соответствующее решение было принято 8 июня на заседании апелляционного комитета Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск» Фото: пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск»

Напомним, ранее появилась информация, что клуб не получил лицензию на предстоящий сезон, так как 29 мая не представил на заседании комиссии Футбольной национальной лиги по аттестации полный пакет документов из-за задолженности. Позднее стало известно, что «Зенит-Ижевск» получил финансирование из бюджета региона.