ФК «Зенит-Ижевск» сняли с Первенства России

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» не будет участвовать в Первенстве России среди команд 2 лиги в сезоне 2023 года. Соответствующее уведомление, подписанное министром спорта региона Денисом Парахиным, поступило в Футбольную национальную лигу. Документ опубликовал «Зенит-Ижевск» в своей группе «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск» Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск»

Напомним, ранее господин Парахин рассказал, что по итогам интегральной оценки всех профессиональных клубов республики «Зенит-Ижевск» занял последнее место. Футбольная команда «Зенит-Ижевск» на какое-то время может перейти на лигу ниже, что позволит провести перезагрузку клуба и повысить его эффективности.

Отметим, по итогам сезона «Зенит-Ижевск» занял восьмую строку среди 12 в своей территориальной группе Второй лиги.