К Euroclear ищут частный подход

Российские частные инвесторы начали судиться с Euroclear. Первый иск против депозитария от физического лица принял Арбитражный суд Москвы. Ближайшее заседание пройдет 13 сентября. Прежде в судебные инстанции обращались лишь юрлица. Например, банк «Санкт-Петербург» требовал взыскать с европейской структуры больше $100 млн — в такую сумму организация оценила ущерб от блокировки собственных активов. Арбитраж тогда иск удовлетворил. К чему это привело? И как российский суд может повлиять на судьбу замороженных в Европе бумаг частных инвесторов? Выяснял Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Миссия почти что невыполнима — так юристы оценивают шансы россиян разблокировать активы в Европе самым простым способом, получив лицензию от местных регуляторов. Помимо этого варианта есть несколько других, но все они ведут в суд, и сначала в московский арбитражный. Требовать от него разморозки бумаг не получится, зато можно добиться возмещения ущерба, говорит партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов. Он готовит коллективный иск инвесторов против Euroclear:

«Этот иск делится на две части. Первая — это требование денежных средств, которые были начислены, но не выплачены по ценным бумагам. На наш взгляд, выиграть такой процесс можно с высокой степенью вероятности. Второе требование — это взыскание убытков, которые Euroclear причинил инвесторам, которые подсчитываются в качестве рыночной оценки стоимости ценных бумаг. По этому требованию шансы средние или выше среднего, но не высокие».

С похожими требованиями в свое время в суд обратился банк «Санкт-Петербург» и выиграл процесс. Механизм взыскания юристы тогда описали так: деньги возьмут со счетов Euroclear, которые в ответ на санкции заморозил российский НРД. Депозитарий в ответ на решение арбитража выдал российской организации лицензию на разблокировку собственных активов. Физлица в случае успеха в суде вполне могут рассчитывать на аналогичный сценарий, рассуждает санкционный юрист Елена Рязанова:

«Если частный инвестор выигрывает иск в московском арбитраже, если у него одновременно есть поданная в Минфина Бельгии заявка на разблокировку, это может стать определенным триггером к тому, чтобы Euroclear попросил Минфин выдать лицензию на разблокировку. Тогда Euroclear обезопасит фактически активы других клиентов, потому что они очень боятся, что на активы других клиентов, которые учитываются в России на его счетах в том же НРД, будет обращено взыскание».

Если же исход будет не столь позитивным, у инвесторов останется вариант с обращением в зарубежные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека и международного инвестиционного арбитража. Но тогда противостояние иностранных депозитариев и россиян выйдет уже на глобальный уровень, отмечает руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин:

«Можно обратиться в международный арбитраж непосредственно к странам, благодаря действиям или бездействиям которых активы были де-юре экспроприированы.

И, соответственно, тогда можно предъявлять требования на основании международных договоров, которые существуют еще со времен Советского Союза. Это договор о защите капиталовложений, о защите инвестиций. Они действуют по сей день».

Такой механизм защиты ни разу в истории не использовался, но в теории он может быть весьма эффективным, полагают собеседники “Ъ FM”. Успех, впрочем, никто прогнозировать не берется. При этом процесс в зарубежных судах обойдется инвесторам в несколько миллионов долларов и вполне может затянуться лет на пять.

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