Зарубежные СМИ: Как ЕС может обосновать использование российских активов?

Евросоюз хочет зарабатывать €3 млрд в год на российских активах и отправлять деньги Украине, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо на саммите ЕС. По его словам, в стране хранится 90% замороженных европейских активов России, поскольку именно в Бельгии базируется депозитарий Euroclear. Как именно обосновать использование средств, чиновники пока не решили. Но несколько вариантов есть. Подробнее о них — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Примерно две трети замороженных резервов России, или €200 млрд, находятся в Евросоюзе — в основном на счетах в Euroclear, напоминает CNN. Недавно в депозитарии заявили, что за год объем средств на его балансе увеличился почти вдвое благодаря платежам, связанным с российскими активами, включая облигации. Деньги должны были поступать на счета в России, но транзакции блокируются из-за санкций. Средства копятся, а Euroclear их реинвестирует. Только в первом квартале проценты составили €734 млн.

Использование российских активов для восстановления Украины обсуждается с прошлого лета. Рассматривались в том числе весьма радикальные варианты: конфискация яхт, акций и произведений искусства. Как пишет The Guardian, многие в Евросоюзе выступили против такого подхода. «Цель санкций — изменить поведение, а не наказать. Вы не можете просто положить деньги в свою собственную казну. Санкции — это судебная конструкция, уважающая верховенство закона»,— говорят собеседники газеты. При этом, по расчетам чиновников, реинвестирование прибыли с российских активов может приносить три с лишним миллиарда в год.

Наиболее ожесточенные критики России настаивают на решительных шагах. Премьер Латвии Кришьянис Кариньш сравнивает замороженные активы с низко висящими фруктами: бери и срывай. Но, как отмечает Associated Press, некоторые считают, что правовой базы недостаточно даже для реинвестирования. Есть опасения, что этот подход подорвет доверие к евро и инвесторы засомневаются: а стоит ли вообще хранить свои активы в Европе? Тем не менее у чиновников есть вариант относительно надежного юридического обоснования: в отдельных странах предлагают обложить российские активы непредвиденным взносом. Риски для Евросоюза сможет снизить и координация действий с «семеркой», полагают дипломаты.