Euroclear снял блок

Европейские власти впервые разблокировали активы россиянина без вида на жительство в ЕС, речь идет о застрявших в депозитарии Euroclear ценных бумагах и валюте. Инвестор получил индивидуальную лицензию от казначейства Бельгии, сообщили в коллегии адвокатов Delcredere. На его счетах хранились деньги и еврооблигации, стоимость последних исчислялась миллионами долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Россияне получали разрешение на разморозку активов и раньше: в апреле стало известно о двух таких случаях. Однако у тех инвесторов был вид на жительство в Евросоюзе.

Что новое решение значит для пострадавших инвесторов? И можно ли усмотреть в нем прецедент? “Ъ FM” спросил об этом у руководителя санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрея Тимчука:

«До этого существовало довольно стойкое убеждение, что если у тебя нет вида на жительство в ЕС, то разблокировка практически невозможна.

Этот случай показывает, что при выполнении всех предъявляемых требований может быть положительное решение.

Однако, к сожалению, по тому, что мы видим, все-таки большая часть заявлений, поданных российскими инвесторами, не удовлетворяют всем условиям, и поэтому, наверное, стоит ожидать, что по большей части из них последуют отказы.

В этом деле что интересно: у нас заявитель запрашивал перевод активов в швейцарский банк, то есть формально — за пределы ЕС, тем не менее это было также разрешено. То есть мы видим, что требование насчет того, что активы должны остаться внутри Евросоюза, нежесткое. Что касается случаев отказа, то практически во всех из них либо не было гаранта, либо запрашивался вывод ценных бумаг или денег в Российскую Федерацию».

В апреле в казначействе Бельгии сообщили, что около 1 тыс. заявок российских инвесторов рассматривает группа из восьми человек, и около 300 запросов уже проверены. Тем не менее по подавляющему большинству из них пришел отказ в разблокировке, и последнее решение едва ли можно считать прецедентным, считает адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Я настроен скептически, потому что это первая капля в море на всю Россию. Следующая проблема, камень преткновения, в том, что у 99% инвесторов нет брокерского и банковского счета в Европейском союзе, и на текущий момент его практически невозможно открыть, не имея вида на жительство в ЕС. Между тем одно из требований, которое выдвигает казначейство, чтобы активы — денежные средства и ценные бумаги — остались в результате продажи внутри Европы.

И таких инвесторов на самом деле единицы. Исходя из имеющейся практики, мы предполагаем, что в большинстве случаев будет отказ. Дальше владельцы активов должны принять решение, что они с ним сделают. Право на апелляцию действует в течение 60 дней, и есть несколько возможных путей, просто каждый из них трудо-, время- и денежноемкий. Это в любом случае длительный дорогостоящий судебный процесс».

После начала военных действий на Украине заблокированными в Европе оказались активы российских инвесторов на несколько триллионов рублей. Отмечалось, что речь может идти о как минимум 5 млн пострадавших россиян.

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Даниил Бабкин