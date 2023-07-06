МИД РФ выразил протест послу Финляндии из-за антироссийской политики страны

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест из-за «антироссийской политики Хельсинки». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

Госпожа Захарова обратила внимание на анонсированное финскими властями ужесточение режима въезда для россиян. «Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, в Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении»,— сказала она.

По словам госпожи Захаровой, политика Хельсинки, в частности, направлена «на слом формировавшегося десятилетиями» российско-финляндского взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, официальный представитель МИД России заявила, что Финляндия стремится разорвать многоплановое торгово-экономическое взаимодействие с Россией, а также прямые контакты между гражданами двух стран. «Многое было высказано финскому послу»,— добавила она.

В рамках ответных мер в связи с политикой Финляндии российская сторона решила с 1 октября отозвать свое согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Кроме того, МИД РФ объявил персонами нон-грата девять сотрудников посольства Финляндии в России и финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

С 30 сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Граждане России могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам. 27 июня 2023 года власти страны заявили о необходимости ограничить поездки россиян в Финляндию и через нее в другие государства шенгенской зоны. По мнению Хельсинки, путешествия россиян несут угрозу международным отношениям Финляндии.

Милена Костерева