Власти Финляндии ужесточат ограничения на въезд россиян

Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд в страну граждан России, сообщила пресс-служба президента страны Саули Ниинистё. Решение было принято по итогам заседания президента и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности.

«На встрече обсуждались поездки граждан России в Финляндию и через Финляндию в остальную часть Шенгенской зоны. Комитет заявил, что поездки российских граждан могут и впредь ставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому необходимо сохранять ограничения на поездки, не связанные с острой необходимостью, и ужесточать их для предотвращения злоупотреблений»,— говорится в заявлении пресс-службы.

С 30 сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Теперь граждане России могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам. По состоянию на конец ноября в Финляндии расследовали 88 случаев подделки пограничных штампов россиянами. В прошлом году через границу РФ и Финляндии не пропустили более 3 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов