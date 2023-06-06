Финляндия вышлет девять сотрудников российского посольства

Финляндия вышлет из страны девять сотрудников российского посольства, которые «выполняли разведывательные задания». Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на правительство страны. МИД Финляндии проинформировал об этом решении российского посла.

Вопрос высылки обсуждался в министерском комитете по иностранным делам и политике безопасности при президенте, а также в правительственном совете.

В мае 2022 года Россия и Финляндия поочередно выслали дипломатов. Россия выдворила двух финских дипломатов в ответ на высылку из Финляндии двух сотрудников посольства РФ в Хельсинки.

17 мая 2022 года стало известно, что в России заморожены банковские счета финских представительств. Это было сделано в рамках ответных мер, пояснили в российском посольстве, поскольку в аналогичной ситуации находится дипмиссия России в Финляндии, где ей разрешено пользоваться только одним банком — Nordea. В МИД Финляндии уточнили, что после блокировки счетов финские представительства продолжат работать в России.

Мария Федотова