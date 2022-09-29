Россиянам призакрыли окно в Европу

Границы между Россией и странами Евросоюза теперь закрыты для проезда туристов. Вслед за Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей на такой шаг пошла Финляндия: глава МИДа страны Пекка Хаависто объявил в четверг, что уже с пятницы российско-финская граница закрывается для подавляющего большинства обладателей туристических виз. В россиянах, еще недавно свободно въезжавших в Финляндию, увидели угрозу международным связям Хельсинки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пропускной пункт в Ваалимаа на российско-финской границе

Фото: Janis Laizans, Reuters Пропускной пункт в Ваалимаа на российско-финской границе

Фото: Janis Laizans, Reuters

Почти 1272 км — такова была протяженность последней границы между Россией и ЕС, которую до сих пор россияне еще могли пересекать наземным путем, имея на руках туристический «шенген». Но в ночь на пятницу все изменилось. О полном закрытии границы, впрочем, речи не идет: по сути, возвращается режим, действовавший в разгар пандемии, и въезжать обратно в РФ никто не запрещает. Проехать через наземные КПП на въезд также могут те, у кого в Финляндии проживают близкие родственники, или те россияне, которые едут на учебу или работу.

О решении жестко ограничить въезд туристов из России рассказали в четверг глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр внутренних дел Криста Микконен и руководитель подразделения пограничного контроля Туомас Лаосмаа.

«Визы россиянам больше не будут выдавать, если основание для поездки — туризм. Одновременно с этим могут быть аннулированы и визы туристов, направляющихся в Финляндию»,— цитирует министра Хаависто новостная служба Yle.

О том, что Хельсинки готовит меры по ограничению въезда россиян, господин Хаависто объявил еще на прошлой неделе. «Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими государствами,— объяснял он тогда.— Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ЕС». В четверг госпожа Микконен пояснила, что российский туризм наносит ущерб международным связям Финляндии.

В последние дни путешественники, еще имевшие возможность пересечь российско-финскую границу, отмечали напряженную обстановку и многочасовые очереди у КПП. За неделю в страну въехало несколько десятков тысяч россиян, но финская сторона отмечает, что все равно речь идет о показателях меньших, чем до пандемии.

Из всех государств Евросоюза Россия граничит с Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Финляндией, и именно через эти страны россияне пытались какое-то время попасть на трансъевропейские рейсы или в другие страны ЕС. Однако 19 сентября государства Балтии и Польша закрыли свои границы для россиян. Финские же власти сначала объявили, что сократят число выдаваемых виз в десять раз, а затем попытались решить вопрос коллегиально, предложив Еврокомиссии принять единое решение об аннуляции виз или запрете на въезд для россиян. Согласовать такой шаг на уровне ЕС не удалось, но тему ограничения въезда соседям финны решили не закрывать. Тем более что она получила широкую общественную поддержку — к среде 50 тыс. подписей набрала на сайте Kansalaisaloite («Гражданские инициативы») петиция о запрете выдачи россиянам новых и аннулировании уже выданных виз. После преодоления этого формального барьера идею должны были обсудить депутаты финского парламента, но власти их опередили.

Теперь единственный наземный путь из РФ в страны Шенгена с туристической визой пролегает через Норвегию, которая не входит в ЕС, но является участником Шенгенского соглашения.

На протяжении нескольких лет после 2014 года Финляндия на правах соседа сохраняла добрые отношения с Россией, а президент страны Саули Ниинистё был одним из немногих западных лидеров, поддерживавших постоянные контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако в этом году ситуация изменилась. В частности, финская сторона расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1». МИД Финляндии рекомендовал согражданам избегать любых поездок в Россию. Кроме того, вопреки многолетнему стремлению к нейтралитету, Финляндия вместе со Швецией подали заявки на членство в НАТО.

Галина Дудина