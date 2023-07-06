Таможня выискивает люкс

На российских автомобильных погранпереходах ужесточился контроль за гражданами. Сотрудники таможни стали в разы тщательнее проверять багаж путешественников в поисках незадекларированных аксессуаров или дорогой одежды. Физическим лицам приходится доказывать, что они не везут вещи для последующей перепродажи внутри страны. Например, показывать фото, подтверждающее, что товар уже использовали. Об этом сообщили изданию VPost несколько граждан, которые возвращались из Финляндии. Претензии с российской стороны возникали, например, к люксовым сумкам и дорогой технике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Иногда путешественникам в итоге не удается доказать, что они купили вещи для себя и приходится заплатить штраф, рассказывает основатель маркетплейса люксовой одежды Luxxy.com Владимир Евладов:

«Контроль на границе для физических лиц ужесточился. Таможня очень активно досматривает граждан, знаю из переписок в закрытых группах, посвященных ресейлу. Там рассказывают, что приходится снимать бирки, выбрасывать коробки и чеки.

Большинство надевает вещи на себя или везет как ручную кладь. Естественно, никто не декларирует tax free, потому что эта информация идет напрямую в таможенную систему. И люди всячески пытаются скрыть то, что вещи были куплены за границей именно в эту поездку. Это не профессиональные байеры или перепродавцы или челноки. Сейчас так вынуждены делать даже люди, покупающие одежду для себя.

Случаи, когда заставляли заплатить пошлину, были. Конфисковывают только в случае отказа платить пошлину. Но все, у кого не получилось доказать, что одежда неновая, оплачивают штрафы. Когда-то для этого достаточно просто подробнее проинспектировать вещь, увидеть хотя бы даже мельчайшие следы износы, а кого-то просят и фотографии показать, какие-то другие доказательства, например, выписку из банка или чек о покупке данной вещи в России».

При пересечении сухопутной границы без оплаты пошлины можно провести вещи лишь на €1 тыс., причем в совокупности. За остальное придется заплатить. При этом есть несколько способов избежать рисков перед пересечением границы, рассказывает управляющий партнер юридической компаний «Варшавский и Партнеры» Владислав Варшавский. В случае же, если штраф уже оплачен, есть возможность оспорить его в суде, объяснил собеседник “Ъ FM”:

«Мало кто знает, что при выезде с таможенной территории ЕАЭС, гражданин может самостоятельно подать пассажирскую декларацию. Это позволит исключить ситуации, когда таможня утверждает, что вы приобрели часы за рубежом, а они у вас были на руке в момент пересечения границы.

Вы можете самостоятельно заполнить ее при выезде из России, засвидетельствовать все вещи и, соответственно, при въезде просто ее показать. Если вы этого не сделали, есть второй вариант, к которому сотрудники таможни относятся пока благосклонно — это предоставить либо фото, либо видеозаписи, которые бы подтверждали, что у вас эти вещи находятся во владении уже длительное время, вы их не приобрели за рубежом.

При этом штраф от таможни можно обжаловать в вышестоящем таможенном органе, но, честно говоря, я не в это верю. И второй вариант — обратиться в суд. Нужно указать, что размер брюк или блузки, которую вы привезли, ваш. Желательно еще и подтверждать документально факт приобретения товара. И второй момент — по какой цене вы это все приобрели. Конечно, если вы везете с собой одномоментно 10 пар джинсов или еще какого-то товара, будет достаточно сложно доказать, что это для личного пользования. И суды однозначно в таких ситуациях становятся на сторону таможенных органов. Второй аспект — периодичность перемещения через таможенную границу и периодичность ввоза такого товара».

“Ъ FM” ожидает комментария Федеральной таможенной службы. Как отмечает VРost, незадекларированные драгоценности на границе находят все чаще. По данным ФТС, к июню этого года возбудили уже 113 административных дел из-за ввоза ювелирных изделий гражданами. За весь 2022-й таких дел было всего 180.

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Сабина Адлейба