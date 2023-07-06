Инвесторы зачастили в рестораны

После серьезного сокращения рынок общепита начал восстановление. Во втором квартале текущего года число компаний в этом сегменте увеличилось на четверть, в то время как в январе—марте наблюдалось заметное снижение. Эксперты связывают рост на рынке запуском проектов, которые были приостановлены рестораторами после объявления в прошлом сентябре частичной мобилизации. Однако вряд ли позитивная динамика сохранится надолго: уже с осени операторы рынка притормозят открытие новых заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во втором квартале 2023 года число вновь созданных юрлиц на рынке общепита выросло на 25% год к году, до 13,1 тыс. компаний, следует из предоставленных “Ъ” данных «Контур.Фокус». Динамика апреля—июня кардинально отличается от ситуации первого квартала. Тогда, по данным аналитиков, число таких компаний, напротив, сократилось на 11% год к году, до 7,5 тыс. (см. “Ъ” от 31 марта).

За счет роста во втором квартале отрасли удалось компенсировать потери января—марта, и по итогам всего первого полугодия число новых юрлиц в общепите увеличилось на 10% год к году, до 20,7 тыс., добавляют в «Контур.Фокус». Сейчас активизировались и предприниматели, намеривающие открыть заведения по франшизе, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Она добавляет, что спрос на такие проекты в январе—июне увеличился на 26% год к году, причем как в сегменте фастфуда, так и полноформатных ресторанов.

Показателен пример Санкт-Петербурга, где количество новых заведений на главных гастрономических улицах — Рубинштейна, Жуковского, Некрасова и Маяковского — выросло в четыре раза год к году, говорит руководитель отдела торговой недвижимости отделения NF Group в этом городе Анна Лапченко. В «Теремке» сообщили, что в этом году у них тоже зафиксирована высокая динамика — компания открыла десять новых точек. В сети «Хочу Пури» за последнее время открылось две точки, к запуску готовятся еще шесть. Во «Вкусно — и точка» сообщили “Ъ”, что до конца года планируют открыть не менее 50 новых заведений.

Во втором квартале регистрировались компании под проекты, которые рестораторы стали разрабатывать в конце 2022 года — начале 2023 года, поясняет госпожа Рождественская. Кроме того, по ее словам, в последние месяцы открывать заведения стали те, кто заморозил переговоры с владельцами помещений и поставщиками в октябре 2022 года после объявления частичной мобилизации.

Открытия несетевых точек во втором квартале этого года ускорились из-за низкой базы того же периода прошлого года, считает директор по маркетингу «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов. В 2022 году второй квартал стал пиком потребительского шока — самая высока инфляция и самая низкая уверенность покупателей, напоминает он. Эксперт «Контур.Фокус» Антон Яковлев связывает рост числа организаций общепита во втором квартале 2023 года с фактором сезонности — приток туристов, особенно возросший после пандемии, открытие к периоду активных отпусков летних веранд. Кроме того, добавляет совладелец холдинга «Тигрус» (управляет Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер, у инвесторов на ресторанном рынке есть потребность диверсифицировать свои денежные потоки, особенно в отсутствие возможности инвестировать в зарубежные проекты.

Более динамичному восстановлению активности рестораторов пока еще мешает ряд факторов. Например, затраты на открытие новых заведений выросли вдвое, отмечает господин Винтер. Проблематично также получить западное оборудование, добавляет Иван Шестов. На этом фоне рестораторы стали искать подержанную технику. В прошлом году спрос на оборудование для ресторанов на «Авито» увеличился на 24% (см. “Ъ” от 18 февраля).

Кроме того, кадровый дефицит вынуждает работодателей увеличивать зарплаты, что делает бизнес-модель менее эффективной, отмечает Хенрик Винтер. Недостаток сотрудников усиливается на фоне летнего сезона, говорит основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Найти помещение под ресторан сейчас проще, но релевантных предложений по трафику и стоимости все еще недостаточно, добавляет господин Винтер.

Не стоит рассчитывать, что положительная динамика открытий новых заведений будет наблюдаться до конца этого года, предупреждает Антон Яковлев. Он прогнозирует замедление на рынке общепита уже к началу осени. Основатель Management Factory Евгения Махнева также ожидает, что позитивная динамика открытия будет наблюдаться только до сентября 2023 года.

Дарья Андрианова