Рестораны выехали к посетителям

В регионах почти две трети заведений общепита сейчас имеют доставку. Этот показатель практически сравнялся с Москвой и Подмосковьем, жители которых активно стали пользоваться такой услугой с начала пандемии. Сейчас в столице рынок уже перенасыщен, в то время как в регионах есть потенциал для развития: еще треть компаний сегмента по всей стране планируют в ближайшие два года запустить доставку. Однако этому может помешать дефицит курьеров, за которых борются и ритейлеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Сейчас в регионах 61% заведений общепита используют доставку блюд, что в полтора раза больше, чем два года назад, говорится в совместном исследовании Data Insight и Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО). Почти треть ресторанов пользуется доставкой внешних сервисов, 17% сами привлекают курьеров, 15% сочетают оба варианта.

Сложившаяся ситуация, как поясняют аналитики, меняет сложившуюся тенденцию, когда лидерами по числу ресторанов с доставкой традиционно были Москва и Подмосковье. Сейчас, по подсчетам Data Insight, в этих регионах доставкой пользуются 62% и 66% заведений соответственно. В то же время в Санкт-Петербурге — 64% против 40% два года назад. В городах-миллионниках этот показатель вырос с 40% до 61%, в городах с населением от 500 тыс. человек — с 41% до 59%, в населенных пунктах с численностью более 100 тыс. жителей — с 40% до 60%. Таким образом, регионы уменьшили разрыв по уровню проникновения доставки с Москвой и Подмосковьем.

В столице жесткая конкуренция в доставке из заведений и сам рынок уже достаточно насыщен, в то время как в регионах рынок еще на стадии формирования и привлечь клиента гораздо легче, отмечают в ГК «Росинтер Ресторантс» (сети «IL Патио», «Шикари», «Планета Суши» и другие). Руководитель ресторанного направления «Яндекс.Еды» и «Мастер Деливери» Глеб Доброрадных говорит, что количество заказов в регионах с 2019 года выросло в 16 раз, при этом в Петербурге — в 5,5 раза, в Москве — в 2,5 раза. Доставка стала привычной частью жизни сначала в столице, а сейчас и в регионах, добавляет он.

В пандемию доставка была стратегией для выживания, но теперь для ресторанов это полноценный канал продаж, поясняет старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. На долю доставки сейчас приходится четверть от общего числа заказов в заведениях общепита, отмечает она. Особенно популярен такой сервис у молодых потребителей, замечает президент ФРиО Игорь Бухаров. Для потребителей онлайн-заказ — это возможность познакомиться с новым заведением, а для ресторанов — привлечь новых лояльных гостей, добавляет он.

Однако одним из ограничений развития в регионах доставки не только на рынке общепита, но и ритейла, уже стал дефицит курьеров, о чем “Ъ” сообщал 1 июля. Если в Москве еще можно восполнить кадровый голод за счет трудовых мигрантов, то в регионах, где их гораздо меньше, решить проблему сложнее, отмечает основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. По словам директора по маркетингу «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова, рост популярности доставки «перегревает рынок труда» и индексация зарплат курьеров уже опережает увеличение оборота доставки.

Чтобы самостоятельно не решать кадровую проблему с курьерами, рестораторы пользуются услугами агрегаторов. Организовать свою службу доставки и обеспечить поток заказов через собственный сайт или приложение ресторатору гораздо сложнее, чем воспользоваться услугами агрегаторов, где доставка и размещение уже входит в комиссию, отмечают в сети «Хочу Пури».

Тем не менее пока активное распространение доставки на ресторанном рынке не закончилось. Около 29% заведений, у которых нет доставки в данный момент, планируют подключить ее в перспективе двух лет, сообщили опрошенные ФРиО и Data Insight участники рынка. Однако, резюмирует Иван Шестов, рост популярности доставки у потребителей будет расти только в случае экономического роста, так как в кризис доставка — это первое, от чего отказываются потребители.

Дарья Андрианова