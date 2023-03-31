Рестораны насытились

Хотя с начала этого года динамика закрытий компаний общепита оказалась не такой высокой, как год назад, однако говорить о позитивных сдвигах на ресторанном рынке рано. Более того, число открытий новых точек питания отстает от прошлогодних показателей. Участники рынка не спешат делать этого из-за увеличивающихся затрат и возникших сложностей с поставками из-за рубежа необходимого оборудования. Эксперты ожидают, что в 2023 году рестораторы сосредоточатся на открытии более бюджетных заведений из-за тренда россиян на экономию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно подсчетам сервиса «Контур.Фокус», которые есть у “Ъ”, в январе—марте 2023 года на рынке общепита по всей России прекратили работу 5,2 тыс. организаций — это на треть меньше год к году. В целом в прошлом году закрывалось больше заведений, что связано в том числе с оттоком платежеспособного населения, говорит директор департамента управления недвижимостью ГК «Шоколадница» Дмитрий Томилин.

С начала этого года динамика закрытий предприятий общепита сократилась из-за стремления бизнесменов дождаться упрощенного порядка ликвидации юридических лиц, полагает эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев. Еще в прошлом году Госдума рассмотрела в первом чтении поправки к закону о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, упрощающие процесс закрытия компаний и сокращающие сроки этой процедуры с полугода до трех-четырех месяцев.

То, что ситуация на ресторанном рынке по-прежнему далека от стабильного, говорят данные «Контур.Фокуса» по открытию новых предприятий отрасли. В третьем квартале 2023 года по всей стране появилось 7,5 тыс. таких юрлиц, что на 11% меньше год к году. Это, считает Антон Яковлев, может говорить о том, что над индустрией продолжает довлеть снижение покупательской способности и рост среднего чека в заведениях общепита из-за подорожания продуктов питания.

Еще одна проблема — увеличившиеся затраты на открытие новых заведений на 20–30% в зависимости от концепции, добавляет господин Томилин. Это автоматически увеличивает сроки окупаемости проектов, отмечает он. Также, продолжает эксперт, участникам ресторанного рынка стало сложнее закупать за границей необходимое оборудование, сроки их доставки выросли до полугода. Сейчас проблематично найти и подходящие помещения для ресторанов, особенно на популярных пешеходных улицах Москвы, добавляет директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина.

На запуск ресторана требуется три—пять месяцев, поэтому низкие показатели по открытию новых заведений в первом квартале текущего года — это отголоски событий октября—ноября 2022 года, негативно повлиявших на деловую активность, поясняет эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Аналитик имеет в виду последствия для экономики осенней частичной мобилизации, что также стало причиной релокации в другие страны некоторой части рестораторов. В тот период многие предприниматели приостанавливали работу над новыми проектами в общепите.

Однако есть регионы, где «Контур.Фокус» зафиксировал резкое увеличение новых заведений общепита. Самый высокий прирост показали Донецкая и Луганская республики. Если в январе—марте 2022 года в ДНР было зарегистрировано всего 17 компаний, то с начала этого года — уже 616. В ЛНР год назад появились всего три новых предприятия отрасли, то с начала 2023 года — 589. В «Контур.Фокусе» такую динамику объясняют низкой базой в прошлом году в ЛНР и ДНР. Из этих регионов в последние месяцы стали поступать запросы на покупку франшиз и запуск бизнеса в сегменте общепита, но пока не все франчайзеры готовы рассматривать выход в Донецк и Луганск из-за существующих сложностей, отмечает Анна Рождественская.

В 2023 году рестораторы будут с осторожностью принимать решения об открытии новых заведений и сосредоточатся на низком и среднем ценовых сегментах, прогнозирует Дмитрий Томилин. В первую очередь, считает Антон Яковлев, у предпринимателей будут востребованы кафе, бары, пекарни и кондитерские, где ниже инвестиционный вход и проще найти покупателя на готовый бизнес.

Дарья Андрианова