Набрали плит по объявлению

Отказ от работы с РФ части иностранных поставщиков торгового оборудования переориентировал часть бизнеса на его закупки на онлайн-площадках. За год спрос на оснащение для ресторанов, магазинов и салонов красоты у сервисов объявлений вырос на 8–24%. Такой способ закупки выбирает в основном малый бизнес и для недорогих позиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оборудование для ресторанов, магазинов и салонов красоты показало наибольшие темпы роста спроса в категории «Оборудование и товары для бизнеса» на Avito в 2022 году, следует из исследования компании. В частности, спрос на оборудование для ресторанов на площадке увеличился на 24%, для магазинов — на 9%, салонов красоты — на 8% год к году. Речь идет о холодильных и морозильных камерах, мебели, печах, плитах, стеллажах, кассовых аппаратах, столах и креслах для маникюра и педикюра, лампах и т. д. По данным Avito, c 2021 года число объявлений о продаже оборудования и расходных материалов для бизнеса на платформе выросло более чем вдвое, из них 84% приходится на продажу нового товара.

Динамику в Avito связывают с увеличением числа локальных производителей оборудования из регионов, а также с развитием параллельного импорта: онлайн-платформы позволяют дистрибуторам оперативно выстроить логистику и начать поставки.

Проблемы с поставками иностранного оборудования для магазинов и ресторанов обострились после начала военных действий РФ на Украине и ужесточения западных санкций. По данным ГК «Шоколадница», на импорт в оборудовании у рестораторов приходилось до 30%, а осложнились отгрузки у компаний из США, Италии, Финляндии, Германии. Дилеры перестали фиксировать сроки на поставку печей Turbochef и микроволновок Menumaster из США, итальянских аппаратов для горячего шоколада Ugolini, немецких грилей Bartscher, перечисляют в группе.

Начальник управления торгового оборудования «Азбуки вкуса» Роман Титов говорит, что нехватка оборудования и комплектующих возникла еще в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а в прошлом году часть европейских производителей отказалась работать с Россией, осложнились логистика и оплата. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев указывает, что большую часть необходимой для работы техники удалось заменить российскими аналогами, часть — оборудованием из Китая и Юго-Восточной Азии. Сегодня около 50–60% оборудования в торговых сетях — местного производства, и эта доля в ближайшие годы будет расти, отмечает он. Директор по развитию «Вкусвилла» Михаил Мамчур говорит, что в категории технологического оборудования сеть ищет аналоги европейских печей.

По словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, через онлайн-платформы оборудование закупает прежде всего малый и средний бизнес. Резкий рост спроса на оснащение ресторанов он объясняет динамичностью рынка и готовностью предпринимателей вкладываться в этот сегмент при наличии средств. Основатель сети салонов красоты «Моне» Александр Глушков добавляет, что в этой отрасли предприниматели используют сервисы объявлений для покупки недорогого подержанного оборудования, а новое приобретается напрямую у поставщиков.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов говорит, что покупка подержанного оборудования более востребована в ресторанном бизнесе, а в сфере торговли зачастую проще и дешевле заказать новое крупногабаритное оборудование, чем заниматься перевозкой бывшего в употреблении. В ГК «Шоколадница» тестируют альтернативные модели и каналы поставок, отметив, что вопрос качественного оснащения ресторанов технологическим оборудованием еще стоит остро. «Теремок» ведет переговоры с местными производителями, сказал основатель сети Михаил Гончаров. Но основатель Management Factory Евгения Махнева считает, что качество оборудования локальных поставщиков не всегда соответствует уровню зарубежных.

Алина Савицкая, Дарья Андрианова