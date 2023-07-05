Президент Литвы: Украина не получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Вильнюсе

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО. По его словам, Киев не получит приглашения в НАТО на грядущем саммите, но результат не разочарует украинцев. Такое мнение господин Науседа высказал в интервью BNS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Гитанас Науседа

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Президент Зеленский, я надеюсь, когда он приедет в Вильнюс, он получит, возможно, не все из того, на что рассчитывает в своих максимальных планах, но точно получит много»,— сказал Гитанас Науседа. По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе Украине озвучат гарантии безопасности от отдельных стран, а также будет создан Совет Украина—НАТО.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что на предстоящем 11–12 июля саммите НАТО в Вильнюсе Украина ожидает конкретных действий. Программа-максимум — получить от военного блока обязательства о принятии страны в свой состав сразу после завершения конфликта. Президент Владимир Зеленский считает, что для приглашения страны в альянс есть все основания.

Господин Науседа отметил, что вступление Украины в альянс после окончания вооруженного конфликта с России не исключается. «Я бы не стал так категорично формулировать, что приглашения после войны в той или иной форме не будет. Это именно то, что мы сейчас обсуждаем»,— сказал он.

«И, ну я чувствую, что мы все-таки найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли говорить», — добавил он.

Литва и Польша — это страны, которые активно поддерживают стремление Украины интегрироваться в военный блок. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщал, что он совместно с Гитанасом Науседой «стараются, чтобы решения саммита НАТО очень четко указали на перспективу членства Украины в НАТО». «Наше послание предельно ясно: Украина будет членом НАТО»,— считает господин Науседа.

О перспективах интеграции Украины и НАТО — в публикации «Ъ» «Им только это и НАТО».

Полина Мотызлевская