НАТО быть внимательнее

Генсек НАТО Йенс Столтенберг моментально откликнулся на просьбу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы созвать экстренное заседание двусторонней комиссии для обсуждения катастрофы на Каховской ГЭС. С одной стороны, столь оперативная реакция лишний раз подтверждает налаженное тесное сотрудничество Киева и Брюсселя, с другой — дальнейшее сближение Украины с альянсом наталкивается на препятствия. За пять недель до саммита военного блока в Вильнюсе члены организации так и не пришли к единому мнению, что предложить Украине, которая ждет от них каких-либо гарантий — по принятию страны в НАТО или хотя бы по безопасности. И то, и другое воспринимается Западом как рискованный шаг в условиях продолжающегося российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг моментально откликнулся на просьбу Киева обсудить ситуацию вокруг Каховской ГЭС в формате Украина—НАТО

Фото: Virginia Mayo / AP Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг моментально откликнулся на просьбу Киева обсудить ситуацию вокруг Каховской ГЭС в формате Украина—НАТО

Фото: Virginia Mayo / AP

Хотя западные союзники не стали спешить с выводами, что именно стало причиной катастрофы на Каховской ГЭС (см. “Ъ” от 8 июня), они, естественно, в этой истории встали на сторону Украины и выразили готовность помочь ей с устранением последствий прорыва дамбы. Возможность проявить себя появилась и у НАТО — организации, которая с самого начала боевых действий в феврале 2022 года подчеркнуто формально не занималась военной помощью Киеву. Технически отдавая оборонные вопросы на откуп странам-членам, альянс сосредотачивался на «гуманитарных усилиях».

Поэтому, когда Дмитрий Кулеба 7 июня созвонился с Йенсом Столтенбергом и попросил того созвать экстренное заседание комиссии НАТО—Украина, тот моментально откликнулся. «Говорил с Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении Каховской плотины, которое оставляет без жилья тысячи людей и вызывает экологическую катастрофу на Украине»,— заявил господин Столтенберг, анонсируя встречу двусторонней комиссии 8 июня.

По итогам заседания господин Столтенберг призвал союзников оперативно помочь Украине и при этом выяснил, что «многие уже оказывают жизненно необходимую помощь, включая фильтры для воды, насосы, генераторы и оборудование для временного размещения». Генсек также напомнил партнерам о важности краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной поддержки Киева.

Столь оперативный созыв комиссии — с довольно сложной историей из-за позиции Венгрии, много лет всячески блокировавшей работу этого механизма,— лишний раз продемонстрировал усиливающееся взаимодействие между Украиной и НАТО.

Другое дело, что Киеву такой тесной кооперации недостаточно — там ждут от альянса решительных шагов по дальнейшей интеграции в военный блок.

Как заявил недавно Дмитрий Кулеба агентству Reuters, вступление в НАТО осталось последней глобальной целью Киева во взаимоотношениях с союзниками после снятия табу на обучение и поставки Украине западных истребителей. «Мы уже разблокировали все оружие… Больше бороться не за что»,— сказал министр. На предстоящем 11–12 июля саммите НАТО в Вильнюсе Украина ожидает конкретных действий. Программа-максимум — получить от военного блока обязательства принять страну в свой состав сразу после завершения конфликта.

«Если не дадут нам какой-то сигнал в Вильнюсе, то Украине нечего делать на этом саммите. Мы не хотим быть в НАТО во время войны — поздно, надо было быть до. Мы понимаем, что мы не будем в НАТО или в любом мощном союзе по безопасности в течение этой войны. Но скажите мне, сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите? Сколько жизней украинцев стоит одна фраза: “Украина будет в НАТО после этой войны”?» — спрашивал на днях президент Украины Владимир Зеленский.

Программа-минимум — получить от союзников некие гарантии безопасности до тех пор, пока членство в альянсе не станет возможным.

Однако, как сообщило издание Politico со ссылкой на ряд неназванных европейских дипломатов, за пять недель до саммита «Запад не готов давать Украине обещания безопасности, которые она хочет».

Несмотря на месяцы дискуссий, союзники по-прежнему не пришли к общему мнению, стоит ли уже в июле предоставлять Киеву какие-либо долгосрочные гарантии безопасности и в какой форме это можно было бы сделать. «Иногда трудно понять, о чем мы вообще говорим»,— цитирует издание одного из дипломатов. Чиновники отмечают, что сама формулировка «гарантии безопасности» в нынешней ситуации с трудом поддается осмыслению. Другими словами, Украина требует от партнеров хоть какой-то конкретики, но они пока даже не знают, в чем она могла бы заключаться. Представители альянса подчеркивают, что многие члены пока не готовы называть Киеву сроки вступления в НАТО, но и «не хотят оставлять украинцев разочарованными или уязвимыми перед еще одним вторжением в будущем». Поэтому пока дело идет к тому, что в Вильнюсе Украину наградят лишь «более оптимистичными формулировками по поводу членства». Один из собеседников Politico из Центральной Европы признал, что речь все чаще идет «о заверениях, а не о гарантиях», которые сводятся к «долгосрочному предоставлению средств для возможности самообороны».

При этом очевидно, что не для всех стран блока характерна такая осторожность.

Некоторые, как государства Балтии или Польша, не раз довольно открыто высказывались за скорейшую интеграцию Украины и были готовы поддержать ее членство чуть ли не сиюминутно. Такие расхождения в оценке ситуации могут привести к неожиданным последствиям. По мнению экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, группа стран альянса может взять инициативу на себя и разместить войска на украинской территории, если государства-члены, включая США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на вильнюсском саммите.

«Мы знаем, что Польша очень активно участвует в оказании конкретной помощи Украине. Я бы не исключал, что Польша примет еще более активное участие в этом контексте в национальном качестве, а за ней последуют страны Балтии… Я думаю, поляки серьезно подумают о том, чтобы собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать польские чувства в отношении того, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинно русского менталитета»,— заявил господин Расмуссен в интервью газете The Guardian.

По его мнению, чтобы этого не произошло, Украина должна получить письменные гарантии безопасности, которые будут включать обмен разведданными, совместные учения, расширенное производство боеприпасов, оперативную совместимость с НАТО и долгосрочные поставки вооружений.

И хотя Дмитрий Кулеба, комментируя предложение господина Расмуссена, заверил, что до завершения конфликта иностранные войска не будут размещаться на территории Украины, а Киев этого даже и не просит, идея экс-генсека НАТО нашла живой отклик у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Экс-президент России считает, что бывший руководитель альянса «и раньше не был шибко умным человеком, а сейчас и вовсе впал в доктринерское слабоумие». По его мнению, странам, решившим отправить свои войска на Украину вопреки общему мнению НАТО, стоит прежде посоветоваться со своим населением. «Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет»,— пригрозил господин Медведев.

Алексей Забродин