Минэнерго Саудовской Аравии: Россия добровольно сократила экспорт нефти на 500 тыс. б/с

Россия добровольно сократила экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. По его словам, мониторинг добычи энергоносителя в России будет осуществляться ежемесячно на основе семи независимых источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri, Reuters Фото: Ahmed Yosri, Reuters

«Я как председатель ОПЕК+ и генеральный секретарь ОПЕК усердно работали с семью независимыми источниками, определяя объем добычи нефти в России. И это будет делаться ежемесячно»,— сказал Абдель Азиз бен Сальман на восьмом Международном семинаре ОПЕК+ (цитата по ТАСС). Он добавил, что Россия действительно исполняет обязательства по добровольному сокращению нефтедобычи.

4 июня вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на следующий год. Господин Новак подчеркивал, что решение принято в ходе диалога со всеми участниками альянса ОПЕК+, никаких споров и серьезных разногласий у РФ с Саудовской Аравией и другими участниками соглашения не было. 3 июля господин Новак объявил, что Россия добровольно снизит экспорт нефти на 500 тыс.б/с в августе. Газета The Wall Street Journal в мае со ссылкой на источники сообщила, что власти Саудовской Аравии недовольны тем, что Россия сократила добычу нефти меньше заявленного.

В июне Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что добыча нефти в России в мае 2023 года снизилась на 150 тыс. б/с, до 9,45 млн б/с, нефтяной экспорт — на 260 тыс. б/с. В МЭА отмечали, что в апреле текущего года российская добыча составляла 9,6 млн б/с, в мае — 9,45 млн б/с.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Где добылся, там и пригодился».

Олеся Павленко