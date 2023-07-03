Где добылся, там и пригодился

Россия объявила о планах по сокращению экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с августа, чтобы поддержать усилия Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть. По мнению собеседников “Ъ”, вероятно, РФ уже близка к заявленному сокращению, поскольку в мае на фоне профилактических ремонтов на НПЗ экспортировала по морю максимальные в этом году 4 млн баррелей в сутки. Решение об ограничении экспорта нефти вынудит нефтекомпании увеличить загрузку НПЗ, что поможет несколько стабилизировать цены на топливо, которые непрерывно растут последние месяцы.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
РФ с августа намерена сократить экспортные поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в заявлении вице-премьера Александра Новака. В сообщении не указывается, какой месяц выступает базой сокращения экспорта. Поскольку речь идет об экспорте, а не общей добыче нефти, высвободившиеся объемы могут быть перенаправлены на внутренний рынок.
Собеседники “Ъ” предполагают, что заявленное сокращение экспорта будет отсчитываться от уровня мая 2023 года, когда он достигал максимальных значений в этом году.
РФ уже фактически снизила морской экспорт нефти в июне относительно мая примерно на 450 тыс. б/с, в мае он достигал 4 млн б/с на фоне прохождения пика ремонтов на НПЗ, оценил Виктор Катона из Kpler. Таким образом, если за базу для сокращения будет взят май, то можно предположить, что уже в июле РФ фактически достигнет целевого уровня сокращения. По мнению господина Катоны, в ближайшие два месяца российские нефтекомпании будут по максимуму загружать свои НПЗ, поскольку они будут получать полные выплаты по демпферу, которые с сентября урежут вдвое. Также нефтекомпании будут пытаться насытить рынок бензином, цены на который внутри РФ непрерывно росли в период ремонтов на НПЗ. Эксперт также отмечает, что сокращение экспортных отгрузок может позволить российским нефтекомпаниям усилить переговорные позиции для снижения дисконта Urals к Brent.
Сокращение демпфера с сентября грозит увеличением экспортного паритета по бензинам, рост оптовых цен на которые является предметом беспокойства регуляторов. В этих условиях нефтекомпаниям выгодно наращивать экспорт нефти в ущерб нефтепереработке, что в теории грозит дефицитом на рынке топлива (см. “Ъ” от 3 июля). Однако директивное сокращение экспорта позволит сохранить объемы нефтепереработки.
Сокращение маржи переработки могло бы быть компенсировано сокращением дисконтов при экспорте нефти в связи со снятием 500 тыс. б/с с экспортных направлений, а также, потенциально, ростом цен на нефть. Максимальный дисконт Urals к Brent в формуле НДПИ с сентября должен снизиться с $25 до $20 за баррель.
Саудовская Аравия 3 июля объявила, что продлит на август свое добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с, до 9 млн б/с. По мнению Максима Малкова из Kept, действия РФ и Саудовской Аравии по сокращению экспорта и снижению добычи будут способствовать росту цены на нефть до уровня $80 за баррель и выше.
Пока, впрочем, объявленные в этом году сокращения со стороны членов сделки ОПЕК+ не смогли предотвратить плавное снижение нефтяных котировок.
В марте РФ обязалась к июню добровольно сократить добычу на 500 тыс. б/с от уровня февраля. В мае добыча нефти в РФ, по данным ОПЕК, составляла 9,5 млн б/с при формальной квоте 10,5 млн б/с (этот объем не включает еще примерно 1 млн б/с газового конденсата, который не учитывается в рамках сделки). Саудовская Аравия в мае добывала 9,87 млн б/с, однако реальная добыча королевства в июле составит 9 млн б/с из-за добровольного сокращения. В начале июня ОПЕК+ приняла решение об углублении сделки по сокращению добычи и продолжению кооперации за пределами 2023 года. В частности, Россия продлила мартовское сокращение добычи до конца года и согласилась сократить свою квоту с 2024 года до 9,4 млн б/с против 10,5 б/с у Саудовской Аравии.
Игорь Сечин, глава «Роснефти», о сделке ОПЕК+, 17 июня:
«Представляется целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков».
Если весь объем в 500 тыс. б/с будет перенаправлен на НПЗ, то нефтекомпании увеличат переработку примерно на 10% — это достижимо и позволит сдержать рост оптовых цен на топливо, полагает руководитель направления аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Борис Синицын. Важно, этот объем повлияет на мировой баланс, считает аналитик: если ранее МЭА оценивало дефицит на мировом рынке нефти более чем в 2 млн б/с во втором полугодии 2023 года, то с учетом нового сокращения со стороны Саудовской Аравии и России дефицит может вырасти соответственно.