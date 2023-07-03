Где добылся, там и пригодился

Россия объявила о планах по сокращению экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с августа, чтобы поддержать усилия Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть. По мнению собеседников “Ъ”, вероятно, РФ уже близка к заявленному сокращению, поскольку в мае на фоне профилактических ремонтов на НПЗ экспортировала по морю максимальные в этом году 4 млн баррелей в сутки. Решение об ограничении экспорта нефти вынудит нефтекомпании увеличить загрузку НПЗ, что поможет несколько стабилизировать цены на топливо, которые непрерывно растут последние месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

РФ с августа намерена сократить экспортные поставки нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в заявлении вице-премьера Александра Новака. В сообщении не указывается, какой месяц выступает базой сокращения экспорта. Поскольку речь идет об экспорте, а не общей добыче нефти, высвободившиеся объемы могут быть перенаправлены на внутренний рынок.

Собеседники “Ъ” предполагают, что заявленное сокращение экспорта будет отсчитываться от уровня мая 2023 года, когда он достигал максимальных значений в этом году.

РФ уже фактически снизила морской экспорт нефти в июне относительно мая примерно на 450 тыс. б/с, в мае он достигал 4 млн б/с на фоне прохождения пика ремонтов на НПЗ, оценил Виктор Катона из Kpler. Таким образом, если за базу для сокращения будет взят май, то можно предположить, что уже в июле РФ фактически достигнет целевого уровня сокращения. По мнению господина Катоны, в ближайшие два месяца российские нефтекомпании будут по максимуму загружать свои НПЗ, поскольку они будут получать полные выплаты по демпферу, которые с сентября урежут вдвое. Также нефтекомпании будут пытаться насытить рынок бензином, цены на который внутри РФ непрерывно росли в период ремонтов на НПЗ. Эксперт также отмечает, что сокращение экспортных отгрузок может позволить российским нефтекомпаниям усилить переговорные позиции для снижения дисконта Urals к Brent.

Сокращение демпфера с сентября грозит увеличением экспортного паритета по бензинам, рост оптовых цен на которые является предметом беспокойства регуляторов. В этих условиях нефтекомпаниям выгодно наращивать экспорт нефти в ущерб нефтепереработке, что в теории грозит дефицитом на рынке топлива (см. “Ъ” от 3 июля). Однако директивное сокращение экспорта позволит сохранить объемы нефтепереработки.

Сокращение маржи переработки могло бы быть компенсировано сокращением дисконтов при экспорте нефти в связи со снятием 500 тыс. б/с с экспортных направлений, а также, потенциально, ростом цен на нефть. Максимальный дисконт Urals к Brent в формуле НДПИ с сентября должен снизиться с $25 до $20 за баррель.

Саудовская Аравия 3 июля объявила, что продлит на август свое добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с, до 9 млн б/с. По мнению Максима Малкова из Kept, действия РФ и Саудовской Аравии по сокращению экспорта и снижению добычи будут способствовать росту цены на нефть до уровня $80 за баррель и выше.

Пока, впрочем, объявленные в этом году сокращения со стороны членов сделки ОПЕК+ не смогли предотвратить плавное снижение нефтяных котировок.

В марте РФ обязалась к июню добровольно сократить добычу на 500 тыс. б/с от уровня февраля. В мае добыча нефти в РФ, по данным ОПЕК, составляла 9,5 млн б/с при формальной квоте 10,5 млн б/с (этот объем не включает еще примерно 1 млн б/с газового конденсата, который не учитывается в рамках сделки). Саудовская Аравия в мае добывала 9,87 млн б/с, однако реальная добыча королевства в июле составит 9 млн б/с из-за добровольного сокращения. В начале июня ОПЕК+ приняла решение об углублении сделки по сокращению добычи и продолжению кооперации за пределами 2023 года. В частности, Россия продлила мартовское сокращение добычи до конца года и согласилась сократить свою квоту с 2024 года до 9,4 млн б/с против 10,5 б/с у Саудовской Аравии.

Игорь Сечин, глава «Роснефти», о сделке ОПЕК+, 17 июня: «Представляется целесообразным обеспечить мониторинг не только квот на добычу, но также объемов экспорта нефти, учитывая различные размеры внутренних рынков».

Если весь объем в 500 тыс. б/с будет перенаправлен на НПЗ, то нефтекомпании увеличат переработку примерно на 10% — это достижимо и позволит сдержать рост оптовых цен на топливо, полагает руководитель направления аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Борис Синицын. Важно, этот объем повлияет на мировой баланс, считает аналитик: если ранее МЭА оценивало дефицит на мировом рынке нефти более чем в 2 млн б/с во втором полугодии 2023 года, то с учетом нового сокращения со стороны Саудовской Аравии и России дефицит может вырасти соответственно.

Дмитрий Козлов