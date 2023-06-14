МЭА раскрыла объемы сокращения добычи нефти в России и нефтяного экспорта из страны в мае

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что добыча нефти в России в мае 2023 года сократилась на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,45 млн б/с, нефтяной экспорт также снизился — на 260 тыс. б/с. Такие данные содержатся в официальном ежемесячном отчете МЭА (.pdf) о состоянии нефтяного рынка.

В МЭА отмечают, что в апреле текущего года российская добыча составляла 9,6 млн б/с, в мае она сократилась до 9,45 млн б/с. Соответственно, снижение составило порядка 150 тыс. б/с.

«Российский нефтяной экспорт в мае снизился на 260 тыс. б/с, до 7,8 млн б/с, что практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Экспорт нефти вырос на 90 тыс. б/с, до 5,2 млн б/с, в то время как экспорт нефтепродуктов упал на 350 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с»,— отмечается в документах МЭА.

В феврале стало известно, что Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с. Вице-премьер Александр Новак говорил, что в нынешнем году Россия сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 млн т, это на 20 млн т меньше, чем в 2022 году. Вслед за Россией добычу пообещали сократить Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

4 июня господин Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на следующий год. Зампред российского правительства подчеркнул, что это решение было принято в ходе диалога со всеми участниками альянса ОПЕК+, никаких споров и серьезных разногласий у РФ с Саудовской Аравией и другими участниками соглашения не было.

Согласно информации Kasatkin Consulting (экс-Deloitte в России), в 2024–2030 годах российским нефтяникам нужно наращивать инвестиции на 62 млрд руб. в год для сохранения текущего уровня добычи нефти. По оценкам Kasatkin Consulting, крупнейшие игроки рынка нефти и газа могут увеличить инвестиции в отрасль. Согласно прогнозу, инвестиции транснациональных компаний (ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergies, Eni, Equinor) в 2023 году вырастут на 4,4%, до $115,3 млрд, национальных компаний (SaudiAramco, CNPC, NIOC, Petrobras, PDVSA, «Газпром», «Роснефть») — на 10%, до $154,3 млрд.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Квот новый поворот».

Александр Кислов