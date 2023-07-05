Избитых в Чечне журналистку Милашину и адвоката Немова доставили в больницу в Москве

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которых накануне в Чечне избили неизвестные, доставлены в одну из московских больниц. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Милашина в самолете

Фото: aavst2022 Елена Милашина в самолете

Фото: aavst2022

«Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист "Новой газеты", избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц»,— написал господин Венедиктов в Telegram. Он также опубликовал фотографию приемного отделения медучреждения.

Елена Милашина и Александр Немов утром 4 июня прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По дороге из аэропорта в Грозный на них напали неизвестные в балаклавах.

Госпожа Милашина получила травму головы и сильные ушибы пальцев рук. Нападавшие обрили журналистке голову и облили ее зеленкой. По ее словам, ей также угрожали отрезать палец, чтобы разблокировать телефон. Александра Немова сильно избили и ранили ножом в ногу.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. О нападении доложили президенту Владимиру Путину. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев утверждает, что напавшие на Елену Милашину и Александра Немова передвигались на автомобиле без номерных знаков, поэтому найти их пока не удалось.

Подробнее о нападении — в материале «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Милена Костерева