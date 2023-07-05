FT: Си просил Путина не использовать ядерное оружие на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в ходе военных действий на Украине. Этот вопрос обсуждался во время визита господина Си в Москву в марте 2023 года. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на российских и китайских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации FT, после этого китайские чиновники в разговорах с дипломатами из других стран стали заявлять, что отказ Москвы от ядерных угроз — их достижение. По словам одного китайского чиновника, это стало центральным элементом кампании Китая по восстановлению отношений с Европой.

Китай публично выступал против использования ядерного оружия, отмечает FT. При этом в Киеве беспокоились, что намерения Пекина не являются искренними из-за его отношений c Москвой. Предостережение Владимиру Путину от Си Цзиньпина вселило в страны Запада надежду, что Китай придерживается антиядерной риторики за закрытыми дверями.

«Китай взял на себя ответственность за отправку сообщения на всех уровнях»,— сказал неназванный высокопоставленный чиновник американской администрации.

Как пишет FT со ссылкой на близкие к Кремлю источники, Владимир Путин решил, что использование тактического ядерного оружия не даст России преимущества на поле боя. По их словам, ядерный удар мало поможет российским войскам в продвижении на фронте, но превратит подконтрольные России районы в «облученную пустошь».

20 марта Си Цзиньпин приехал в Москву с трехдневным визитом. Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что в отношениях РФ и Китая «все прозрачно». В апреле господин Путин сообщил, что сотрудничество Москвы и Пекина идет очень хорошо, в том числе по линии военных ведомств. В конце мая господин Си встретился в Пекине с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

О позиции Китая по поводу военной операции России на Украине — в материале «Ъ» «Китай хочет мирно».

Олеся Павленко