Путин: отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе по линии военных

Президент Владимир Путин считает, что сотрудничество Москвы и Пекина идет очень хорошо, в том числе по линии военных ведомств. Он сказал об этом, открывая встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу, который прибыл с визитом в Москву. Тот в ответ заявил, что отношения КНР с Россией превосходят все военные союзы прежних лет.

Господин Путин назвал очень продуктивным мартовский визит в российскую столицу председателя КНР Си Цзиньпина. «Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств между нашими странами. По всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений. В экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли. Ну и по линии военных ведомств»,— сказал президент РФ (цитата по ТАСС).

Господин Шанфу с ним согласился. «В последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной»,— отметил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минобороны КНР утверждает, что Россия и Китай продолжают сотрудничество «в интересах развития и процветания всего мира». «Мы стоим плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов. Принимая во внимание, что восстановление экономики идет очень медленно. В мире очень неспокойно, очень востребован мир, мирные отношения между странами»,— уверен он.

Председатель КНР посетил Москву с трехдневным визитом 20 марта. В первый день он провел с Владимиром Путиным неофициальную встречу, которая продолжалась четыре с половиной часа. 21 марта состоялись их официальные переговоры. 22 марта господин Си покинул РФ. Кремль назвал реакцию Запада на его визит «глубоко враждебной».

О визите председателя КНР в Россию — в публикации «Ъ» «Не колонизация, а взаимозависимость».

Лаура Кеффер