Власти Воронежа выплатят компенсацию владельцам 13 пострадавших во время мятежа автомобилей

Мэрия Воронежа компенсирует владельцам повреждения 13 автомобилей от «взрыва неизвестного предмета», произошедшего 24 августа в жилом комплексе «Озерки» в Левобережном районе во время прохождения мимо него по трассе М-4 «Дон» сил ЧВК «Вагнер». Компенсации выплатят из городского бюджета — «резервного фонда мэрии», сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Морозова Фото: Алина Морозова

Как рассказали в мэрии, была проведена экспертная оценка состояния машин, после чего власти подготовили постановление о компенсации ущерба собственникам. Общая сумма выплат не раскрывается, так как «работа с каждым автовладельцем ведется в индивидуальном порядке».

Согласно постановлению мэрии, опубликованному 4 июля, взрыв произошел «в районе» дома №14 на улице Адмирала Чурсина, входящего в ЖК «Озерки». Информация об инциденте поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу Воронежа в 13:00. Через 15 минут в областном центре был введен «режим повышенной готовности».

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил о результатах оценки «ущерба населению» во время действия режима в регионе режима контртеррористической операции, который был введен 24 июня и снят 26-го. По данным господина Гусева, «легкий вред здоровью» был причинен четырем воронежцам, в том числе одному ребенку. Власти планируют выплатить им по 100 тыс. руб. Также были повреждены «чуть более» 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.

Каковы были последствия мятежа ЧВК «Вагнер» в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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