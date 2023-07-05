Липецкий шинный завод Yokohama ушел в убытки после остановки производства в 2022 году

Завод японской Yokohama в особой экономической зоне «Липецк» (ООО «Йокохама Р.П.З») в2022 году стал убыточным на фоне приостановки производства из-за специальной военной операции на Украине. Компания завершила 2022-й с убытками в 394,8 млн руб., тогда как годом ранее ее чистая прибыль составляла 127,1 млн руб. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ, опубликованной в базе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка шинного завода в 2022 году снизилась с 4,66 до 3,03 млрд руб. Себестоимость продаж упала с 4,24 до 2,62 млрд руб. Зато управленческие расходы увеличились с 92,2 до 121,8 млн руб.

С начала весны по август 2022 года завод Yokohama в ОЭЗ «Липецк» «вынужденно приостанавливал» работу из-за сложностей с логистикой.

Как в ОЭЗ «Липецк» задерживают других иностранных инвесторов — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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