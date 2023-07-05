Белгородский губернатор заявил, что не даст Украине «вытеснить территории» области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время «прямой линии» 5 июля сообщил, что власти «будут стараться» строить новые дома для жителей находившихся под обстрелами населенных пунктов на том же месте, где и были разрушенные. Это необходимо, чтобы не дать Украине «вытеснить наши территории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Об этом господин Гладков заявил, отвечая на просьбу пенсионеров из приграничного села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа предоставить им взамен разрушенного дома жилье в Белгороде, чуть более удаленном от зоны активных боевых действий. По словам обратившихся на «прямую линию», их дом сгорел вместе со всем имуществом.

Губернатор отказал пенсионерам в этой просьбе: «Пока не могу вас порадовать и принять такое решение. У нас есть 15 населенных пунктов, куда нельзя войти. Это, например, Журавлевка, Нехотеевка, Середа. Там полтора года происходит то, что происходило в Шебекино несколько дней, и президент выделил средства [на новое жилье в других населенных пунктах.— «Ъ-Черноземье»]. Слава Богу что ситуация в Новой Таволжанке меняется, и я надеюсь, что вы спокойно сможете вернуться в свое родное село».

Во время «прямой линии» Вячеслав Гладков позднее пояснил свое решение восстанавливать дома в приграничье, не дожидаясь окончания военных действий.

«Ответ простой с точки зрения стратегии. Во-первых, если не будем восстанавливать, то наши враги добьются той цели, которую преследуют — вытеснить нас с нашей территории, испугать, чтобы мы бросили нашу родную землю, свои дома и ушли со своей территории, устроив серую зону. Мы не можем этого сделать и не допустим»,— ответил господин Гладков на вопрос жителя, поинтересовавшегося, почему восстановление пострадавшего жилья происходит так быстро, несмотря на риск продолжения обстрелов

Всего, по данным губернатора в регионе «за прошлый год» были повреждены 3,5 тыс. домов. В 30 зданий были «повторные попадания».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте