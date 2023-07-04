Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 июля

10: 57. 500 детей из Троицкого района ЛНР отдохнут в трех оздоровительных центрах Орловской области с 25 июля по 29 августа.

10:31В понедельник, 3 июля, в Белгородской область вновь выросла интенсивность огня по приграничным районам с территории Украины. По российской оценке, ВСУ за последние сутки выпустили по населенным пунктам региона не менее 128 различных видов боеприпасов. Об этом сообщается в ежедневной сводке об обстрелах от губернатора Вячеслава Гладкова.

В результате было повреждено шесть домов, четыре нежилых здания, вышка сотовой связи и два автомобиля

8:10. В Белгородской области отменены массовые торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Курской битвы. Это решение губернатор Вячеслав Гладков объяснил сложной оперативной обстановкой в регионе.

7:53. Власти Белгородской области начали предлагать жителям Шебекина, которые размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. «Это касается только тех, у кого квартиры и дома не повреждены,- заявил губернатор Вячеслав Гладков. - Напомню, до 1 августа квартплата начисляться не будет». До этого времени планируется восстановить тепловой контур, кровлю и окна, поврежденных зданий.

7:30. В лагере в Евпатории «Бригантина "Белогорье"», начиная со следующей смены и до 1 июня 2024 года, будут отдыхать дети из приграничной 20-километровой зоны. Как пояснил белгородский губернатор Вячеслав Гладков, власти понимают, что очное обучение не смогут обеспечить для таких детей с 1 сентября, «исходя из оперативной обстановки»: «Но хочется помочь этим детям, хоть на три недели вспомнить, что такое глаза учителя вживую, что такое учебные классы, но и, конечно, чтобы они отдохнули. Этот формат работы лагеря будет до 1 июня следующего года и в этот промежуток времени родительская плата тоже начисляться не будет».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 июля