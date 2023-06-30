Бизнес под огнем

Активизировавшиеся с конца весны боевые действия у границ Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей, а также инциденты внутри регионов вынудили более 6 млн местных потребителей изменить привычки. Они реже ходят в рестораны, фитнес-клубы и магазины, а продать квартиру в некоторых локациях стало крайне сложно. Под меняющиеся правила игры приходится подстраиваться и локальному бизнесу. У него возникли трудности с логистикой и дефицит кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В последние месяцы боевые действия между РФ и Украиной все активнее захватывают российские приграничные регионы. Власти Белгородской, Курской, Брянской областей регулярно сообщают об обстрелах, попытках атаки на инфраструктуру, сбитых беспилотниках, жертвах и разрушениях.

Ситуация напрямую отражается и на экономике регионов. По словам главы «Деловой России» в Курске Олега Малахова, часть предприятий вынуждена прекратить работу или существенно сократить производство из-за нехватки сотрудников, неготовых подвергаться риску. Но еще более заметен косвенный эффект.

«Моральное состояние жителей далеко от идеального, и сложно ожидать от них максимальной отдачи на работе, когда больше озадачен своей безопасностью»,— подчеркивает господин Малахов. Потенциальные инвесторы, уточняет он, скептически относятся к вложению денег на этих территориях, что «уже привело к переносу ряда крупных проектов в другие регионы». В правительствах Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областей комментарии “Ъ” не предоставили.

По словам депутата Госдумы Владимира Кошелева, к регулярным попыткам дестабилизировать ситуацию, реальным материальным ущербам, оттоку рабочей силы добавляются сложности с логистикой и возросшие расходы на безопасность. В итоге у крупного бизнеса «заметно сузился горизонт планирования», отмечает президент сервиса по поиску работы Superjob Алексей Захаров: «Неделя вместо трех лет, иногда даже день-два».

Продовольственные сложности

Одна из основ экономики регионов Центрального Черноземья — агробизнес, что объясняется хорошими урожаями зерновых и близостью к крупным рынкам сбыта, включая Москву и Санкт-Петербург. В Белгородской области, например, работает третий в России производитель мяса бройлеров «Приосколье», входящая в десятку по выпуску свинины ГК «Агро-Белогорье».

Наряду с Брянской областью это один из основных регионов присутствия и для АПХ «Мираторг», ключевого производителя свинины и говядины. Есть активы в Центральном Черноземье и у другого крупного поставщика мяса — группы «Черкизово», ее конкурента ГАП «Ресурс», а также у производителя молока ГК «Эконива». В этих компаниях влияние боевых действий на производство комментировать не стали.

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что предприятия многих крупных агрохолдингов находятся вдали от границы с Украиной, потому менее подвержены прямому ущербу. В апреле стало известно о возгорании после обстрела части птицеводческого комплекса «Мираторга» под Брянском.

В печально знаменитом Шебекино приостановила работу фабрика производителя макаронных изделий «СИ Групп» (бренды «Шебекинские», Maltagliati). Гендиректор компании Андрей Гуров говорит, что фабрика обеспечивала 10–12% производства группы и после стабилизации ситуации в городе предприятие будет запущено. По его словам, «прямой ущерб, особенно в сравнении, скорее незначителен, а косвенный — труднопрогнозируем».

Другой источник “Ъ” говорит, что в приграничных регионах железнодорожные ветки и вагоны активно используются под военные задачи, что усложняет транспортировку сельхозпродукции, в том числе зерна. В эти регионы также часто спускаются разнарядки о сборе спецтехники с водителями, и местные власти перенаправляют их в локальные компании, что нарушает бизнес-процессы, поясняет собеседник “Ъ”. Источник “Ъ” среди производителей продуктов подтверждает, что ощущается острая нехватка «специалистов широкого профиля», которую не удается компенсировать «даже повышением зарплат до московского уровня».

В ОАО РЖД заверили “Ъ”, что «в целом сложностей с доставкой грузов по железной дороге в регионы на юго-западе страны нет». Несмотря на большие объемы пассажирского движения на Черноморское побережье, ОАО РЖД принимает все заявки на перевозки грузов и почти 100% доставляет в срок. Там добавили, что «постоянно контактируют с грузоотправителями и региональными властями».

Ряд аналитиков отмечали, что рост оптовых цен на мясо птицы в мае мог быть вызван именно проблемами с отгрузками у отдельных поставщиков в приграничных регионах. По имеющимся у “Ъ” данным, к концу мая средняя оптовая стоимость тушки бройлеров превышала 180 руб. за 1 кг, филе — 295 руб. за 1 кг, но сейчас цены снижаются. По словам источника “Ъ”, весной был ажиотажный рост заказов со стороны сетей. У некоторых производителей возникли сложности с выполнением повышенных заказов, и поставщикам теперь грозят штрафы за недопоставки, возмущается он.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что «в силу оперативной обстановки в приграничных субъектах РФ» предлагают предусмотреть пролонгацию и отсрочку платежей по льготным краткосрочным кредитам агробизнесу, пострадавшему из-за обстрелов. В Минпромторге добавили, что пострадавший бизнес получает помощь в рамках программ Фонда развития промышленности.

Безопасное расселение

Серьезное влияние боевые действия оказали и на рынок недвижимости, причем направление изменений не всегда очевидное. «Регионы у границы видятся из Москвы зоной нестабильности, но на местах ситуация может сильно отличаться, что видно по динамике рынков недвижимости»,— говорит руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. По его словам, например, «Воронеж сейчас выглядит как разумный вариант для переезда жителей Белгородской или Курской областей».

По данным «Циан.Аналитики», в июне средняя стоимость вторичной недвижимости в Воронеже выросла на 3,45% год к году, до 90 тыс. руб. за 1 кв. м, в Брянске — на 2,74%, до 75 тыс. руб. В обоих регионах объем предложения немного сократился. А вот в Белгородской области число доступного жилья, напротив, выросло на 32% год к году, хотя средняя стоимость снизилась всего на 4%, до 95 тыс. руб. за 1 кв. м. В Курске вторичное жилье подешевело на 2,4%, до 80 тыс. руб. за 1 кв. м.

На новостройки, по подсчетам «Циан.Аналитики», цены в Белгороде и Курске немного снизились, в Воронеже и Брянске — выросли. «Это связано с обязательствами девелоперов перед банками по проектному финансированию. Они не готовы существенно снижать цены»,— поясняет Алексей Попов. Эксперт отмечает, что недвижимость не подешевела даже в Шебекино, где средняя заявленная цена предложения за последние три месяца не изменилась, а само оно даже сократилось: «Но провести сделку там в любом случае непросто».

Объективно проследить динамику спроса на жилье из-за изменчивой конъюнктуры непросто. Ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов говорит, что продажи во всех приграничных регионах «стабильны и лучше прошлогодних показателей». Но тогда весь рынок недвижимости в стране столкнулся с резким снижением, уточняет эксперт.

Зато нет сомнений в проблемах у эксплуатирующих организаций. Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников говорит о значительном объеме пустующего жилого фонда в пострадавших регионах. Уехавшие жители, по его словам, не видят необходимости оплачивать ЖКУ во время своего отсутствия: эту задолженность проблематично взыскать, и у УК и ТСЖ нет ресурсов подготовить объекты к зиме или провести плановый ремонт: «В разгар холодов это может привести к всплеску аварий».

Упадок сил потребителей

Еще отчетливее реакция потребителей чувствуется в сфере услуг. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина называет упадническими настроения посетителей белгородских спортклубов, у которых продажи снизились вдвое. В Курске, по ее словам, граждане «относятся к ситуации немного проще». В Воронежской области, по оценкам Ассоциации операторов фитнес-индустрии, «негативное влияние на показатели спортклубов пока не прослеживается».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин отмечает сокращение трафика и выручки ресторанов во всех пострадавших регионах. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит о падении числа межрегиональных турпоездок в Белгородскую область, называя ее «вторым Крымом». Эксперт уточняет, что большинство отдыхающих в этих регионах — местные жители и они не пользуются услугами туроператоров.

Стало меньше покупателей и в торгцентрах. Если в Москве трафик посетителей в апреле—июне был на 17% ниже, чем в том же периоде 2019 года, то в Воронеже, Брянске, Белгороде и Курске разрыв составил 22–24%, отмечают в Focus Technologies.

Гендиректор Mr. Doors Сергей Шихов говорит, что в его компании продажи в пострадавших регионах в январе—мае сократились на 20–30% год к году. Директор «С.О.Ц. Аптека» Оксана Мантулина отмечает, что в Белгороде чувствовалось снижение числа посетителей, теперь оно растет: граждане покупают успокоительные. На бизнес продуктовых сетей ситуация пока сильно не влияет, утверждает собеседник “Ъ” на этом рынке. Единственной проблемой он называет периодические закрытия и повреждения отдельных магазинов из-за обстрелов.

Негативные настроения и общий спад экономики закономерно не стимулируют развивать и новые проекты. Во Franshiza.ru заметили снижение интереса к приобретению франшиз в январе—июне в Воронеже на 28%, в Белгороде — на 29%, в Брянске — на 21%, в Курске — на 26%. В то же время там подчеркивают, что «владельцы франшиз лояльно относятся к партнерам в приграничных регионах и в большинстве случаев предлагают перезапустить бизнес на другой территории».

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова, Алина Савицкая, Дарья Андрианова, Екатерина Ракитина, Наталья Скорлыгина; Сергей Толмачев, Воронеж