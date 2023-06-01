Параллельный импорт обеспокоил конкуренцией

Объемы параллельного импорта автомобилей растут с каждым месяцем, но «серые» каналы поставок пока не угрожают официальному рынку. С января по апрель 2023 года в России поставили на учет 28 тыс. машин, ввезенных по схеме параллельного импорта, подсчитали в «Открытие Авто». Это не очень большая доля: сейчас лишь каждый десятый регистрируемый автомобиль прибыл в Россию неофициально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

К концу года показатель не превысит 15%, рассказала “Ъ FM” руководитель пресс-службы «Открытие Авто» Елена Проценко:

«Доля регистраций транспортных средств, ввезенных по параллельному импорту, пока не достигает высоких значений. В январе-феврале показатель составлял 9,7% и 5,6% соответственно, а в марте-апреле значения выросли до 10,3% и 10,7%. В дальнейшем можно прогнозировать, что доля параллельного импорта будет расти, но вряд ли превысит в 2023 году потолок в 15% от всех регистраций на авторынке России.

Параллельный импорт не может сегодня восполнить дефицит ушедших из России марок, это факт, однако, он вполне успешно и дальше будет выполнять роль альтернативного канала продаж для традиционных приверженцев ушедших из России брендов, а именно покупателей, выбирающих машины классом выше среднего».

Самой популярной маркой, ввозимой по «серым» схемам, остается Toyota. Следом Hyundai, Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Японские и корейские автомобили традиционно лидировали и в категории автомобилей с пробегом. Большая часть завозится через Дальний Восток. Но и там спрос успокоился главным образом из-за роста цен, отметил руководитель компании Carwin Дмитрий Забора:

«Объемы не увеличиваются, это точно. Сейчас многие следят за курсом доллара, все ждут, что он вернется в диапазон 70-73 руб., а то и опустится до 60 руб. Вера еще живет в людях. Ушли заказы на дорогие машины. Раньше каждый третий — это Toyota Land Cruiser Prado или Toyota Alphard. Сейчас берут авто стоимостью от 1,2 млн руб. до 2 млн руб. — это 80% спроса.

Если в 2022 году заказывали дорогие машины, в том числе из Южной Кореи, сейчас такого нет. Цена была просто сказочная по сравнению со вторичным рынком, то есть Land Cruiser Prado стоил 2,7 млн руб., даже в 2,5 млн руб. укладывались. Сейчас, наверное, такой внедорожник обойдется в 3,3 млн руб. Это адекватный минимум на покупку, ведь еще свежа память о машинах на миллион рублей дешевле. Плюс еще не продана часть автомобилей, которые привезли по хорошему курсу в ноябре-декабре 2022 года».

При этом российские производители все равно обеспокоены конкуренцией: АвтоВАЗ и «КамАЗ» просят поднять утильсбор. Последний ради этого даже готов заморозить цены на грузовики. Опасения автоконцернов могут быть преувеличены, считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Не очень понимаю логику АвтоВАЗа и "КамАЗа", потому что объем параллельного импорта действительно не столь значимый, чтобы им переживать. "КамАЗу" больше стоит беспокоиться по поводу экспансии китайских компаний, того же Sitrak. Но, наверное, они просто нашли еще один повод закрыться от иностранцев.

То есть я думаю, что "КамАЗ" даже больше не про параллельный импорт беспокоится, а именно из-за прямых конкурентов-китайцев, которые не собирают машины и не получают компенсацию по утильсбору. Переживания АвтоВАЗа тоже не из-за параллельного импорта, они видят, что китайские компании собираются увеличивать модельные ряды, в том числе за счет маленьких седанов, и тут уже будет прямая конкуренция с Lada Vesta».

Автомобили, поступающие в Россию в рамках параллельного импорта, в основном завозятся напрямую в страну. На втором месте Казахстан. Часть машин едет через Белоруссию. Половина импортируемых таким образом машин остается в Центральном федеральном округе.

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Иван Корякин