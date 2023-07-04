Самолеты налетели на тарифы

Аренда импортных самолетов для российских перевозчиков станет дороже. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) начала перезаключать договоры с авиакомпаниями, повышая при этом ставки на 30%, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Речь о контрактах с «Аэрофлотом», «Россией», S7 Airlines и «Ямалом». Тариф вырастет для 37 самолетов, которые принадлежат лизингодателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Сама компания на запрос “Ъ FM” ответила, что не обсуждает индивидуальные параметры договоров, сославшись на коммерческую тайну. Но эксперты на рынке объясняют скачок сборов подорожавшей страховкой для самолетов и индексацией курсовой разницы. Также лизинговая компания закладывает в цену усложнившуюся и подорожавшую схему ремонта машин, отметил руководитель практики авиации и финансирования активов юридической фирмы BGP Litigation Владислав Риков:

«На практике ставки обычно повышают с учетом текущей политической ситуации, потенциального ремонта, эксплуатационных вопросов и так далее. Скорее всего, собственные самолеты ГТЛК, которые она сдает в аренду, сложно обслуживать через наши технические компании. Тут речь о поставках запчастей и других вещей. Эксплуатация стала сложнее, дороже, в связи с чем стоимость аренды повышается.

Нужно еще учитывать другие моменты, то есть именно коммерческие отношения между сторонами, потому что мы не можем их прокомментировать. С точки зрения логики и ситуации в авиации, скорее всего, сложнее стало эксплуатировать и делать внеплановый и плановый ремонт, а где-то и невозможно. Нужно понимать, кто станет этим заниматься. Если ГТЛК будет делать ремонт сама, своими силами, то авиакомпаниям придется за это тоже заплатить».

Больше всего самолетов из парка Государственной лизинговой компании эксплуатирует «Аэрофлот». По данным «Известий», речь идет о 18 бортах. После пересмотра арендных ставок подорожают и билеты для конечных потребителей, прогнозируют эксперты. Главный редактор портала Avia.ru, аналитик Роман Гусаров полагает, что перелет для пассажира станет дороже примерно на 10%:

«Это не означает, что билеты подорожают на треть. Лизинг самолетов — это достаточно существенная величина себестоимости авиаперевозки, но не самая главная. Поэтому процентов на 10 может вырасти цена на авиабилеты. Они в любом случае подорожают просто потому, что у авиакомпании другого инвестора, кроме пассажира, нет.

Какие-то перевозки осуществляются на субсидируемых маршрутах, но это небольшая доля. Если мы возьмем какую-то региональную авиакомпанию, "Ямал", которая летает на Севере, там у них много субсидируемых маршрутов, и это существенная доля в их общем бизнесе. У магистральных авиакомпаний, у федеральных эта доля очень маленькая, поэтому через программу субсидирования подорожание лизинга не демпировать.

Тем более что на этот год правительство не обещает тех объемов субсидирования, которые были в прошлом. Тогда цены держали.

А сейчас без субсидий они будут догонять те упущенные темпы роста, которые должны были быть без пандемии, без санкций».

Сама ГТЛК в прошлом году зафиксировала рекордный для себя убыток почти в 56 млрд руб. Это обусловлено санкциями со стороны США, Великобритании и Евросоюза в отношении компаний группы. При этом в ГТЛК отмечали, что планируют выйти на прибыль по итогам 2023 года.

К большинству из них эксперты организации даже не могли подойти для проверки техсостояния и обслуживания, рассказывал в начале года в интервью «Ведомостям» гендиректор компании. Еще 37 бортов находятся в России и продолжают эксплуатироваться отечественными компаниями. 4 июля стало известно, что акционер ГТЛК решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года из-за отсутствия чистой прибыли.

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Светлана Белова