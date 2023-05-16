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Коммерсантъ FM
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Детали отлетали свое

Ространснадзор насчитал 2 тыс. рейсов в 2022 году с просроченными запчастями

По оценке Ространснадзора, из-за санкций 2 тыс. авиарейсов в 2022 году были совершены на западных самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком эксплуатации. Об этом глава службы Виктор Басаргин заявил на комитете Госдумы по транспорту, не уточнив, идет ли речь только о магистральной авиации. Собеседники “Ъ” в крупнейших авиакомпаниях уверяют, что в отличие от малой авиации у них такого не бывает: есть возможность припарковать самолеты в ожидании поставок комплектующих. Эксперты же полагают, что ситуация с поддержанием летной годности западных лайнеров будет усугубляться и грозит дефицитом флота.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в 2022 году Ространснадзор выявил более 2 тыс. полетов, в ходе которых на самолетах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности. Об этом заявил руководитель службы Виктор Басаргин, выступая на комитете по транспорту Госдумы 16 мая (аудиозапись есть у “Ъ”). Он отметил, что, несмотря на санкции, затронувшие в том числе поставки компонентов и агрегатов, гражданская авиация РФ «выполняет свою задачу по бесперебойной доставке пассажиров». В частности, чиновник обратил внимание, что МАК счел 2022 год лучшим по безопасности полетов в РФ за последние пять лет (см. “Ъ” от 16 мая).

Тем не менее внеплановые проверки нескольких сотен авиапредприятий, в том числе «крупнейших предприятий повышенного риска», показали, что в компаниях, эксплуатирующих западную технику, «отмечаются дефицит комплектующих изделий, проблемы с поставками расходных материалов».

«Заказ обусловлен повышенной стоимостью и увеличением сроков: в среднем с 3–7 дней (до санкций.— “Ъ”) до 60–120 дней. Некоторые специфические изделия завезти просто невозможно»,— сказал глава Ространснадзора. В результате «фиксируются многочисленные факты эксплуатации авиационной техники с нарушениями, напрямую влияющими на безопасность полетов,—добавил Виктор Басаргин.— Например, допуск к эксплуатации компонентов с истекшим ресурсом. Суммарно зафиксировано более 2 тыс. подобных полетов». Он не уточнил, идет ли речь о коммерческих или всех типах авиаперевозок. По данным “Ъ”, в 2022 году диспетчеры ГК по ОрВД обслужили 1,4 млн рейсов, включая транзитные и международные.

В пресс-службе Ространснадзора, Минтранса и Росавиации “Ъ” не ответили. Собеседник “Ъ” в Минтрансе лишь отметил, что «методики оценки рисков у Росавиации и Ространснадзора отличаются, и подобные оценки требуют уточнения с ежегодным анализом, а также релевантности и применимости этих данных к магистральной авиации». По его словам, ежегодно российские перевозчики выполняют около 1 млн рейсов.

Собеседники “Ъ” в крупных авиакомпаниях отрицают использование «истекших запчастей» и не знают о нарушениях у конкурентов. Топ-менеджер одного из перевозчиков допускает, что «проверяющие могли пересчитать батарейки или аккумуляторы».

Допуск к полету «просроченных» критических запчастей — например, механизации крыла и гидравлических систем,— по его словам, исключен: «В отличие от малых и деловых перевозок у крупных пассажирских компаний слишком большая ответственность».

В «Аэрофлоте» заявили, что авиакомпании группы «не используют авиационные компоненты с истекшим ресурсом» и обеспечены запчастями для «бесперебойной и надежной эксплуатации воздушного парка». «Все запчасти проходят строгий входной контроль на предмет соответствия требованиям качества, истории происхождения и имеют необходимые сертификаты»,— подчеркнули там. Еще в одной из компаний топ-5 заверили, что требования безопасности выполняются в рамках норм, «как раньше».

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Крупные перевозчики предпочтут припарковать парк, а не летать с просроченными запчастями, полагает собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. Он привел в пример Azur Air, в чьем парке сейчас летает 13 из 22 самолетов, в том числе стоят 5 Вoeing 767, часть из которых ожидают разрешения властей на вывоз двигателей за рубеж для ремонта. Собеседник “Ъ”, впрочем, признает, что «чудес не бывает, запчастей действительно не хватает, что ставит в особо сложное положение перевозчиков с небольшими парками: их самолеты должны летать».

Проблема поддержания летной годности иностранных судов в РФ стоит остро и будет усугубляться, говорит эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

У крупных перевозчиков более выгодное положение, так как они могут припарковать самолеты. «Рынок может столкнуться с дефицитом флота, но это лучше, чем отказы в воздухе»,— считает эксперт. Решением может стать только полное импортозамещение за счет новых российских самолетов. До этого момента ключевым вопросом становится надзор, подчеркивает господин Борисов: «Важно не повторить негативный опыт Ирана, который сразу после санкций столкнулся с высокой аварийностью и смог справиться с ней, наладив строгий контроль отрасли».

Айгуль Абдуллина

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