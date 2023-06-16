Платежам за самолеты выбирают выражения

Перевозчики РФ обсуждают схему, которая позволила бы им рассчитаться за западные самолеты, не нарушая санкций. Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что группа ведет переговоры о «страховом урегулировании» по 47 самолетам, находящимся в операционном лизинге. Оно подразумевает выплату компенсаций иностранным лизингодателям за счет средств ФНБ. Санкции ЕС не распространяются на страховые выплаты, что делает такие расчеты теоретически возможными. Но, по данным “Ъ”, российские авиакомпании не могут согласовать с лизингодателями остаточную стоимость лайнеров и статус выплаты: на Западе хотят рассматривать ее как компенсацию за «утрату имущества», что лишит перевозчиков РФ депозитов и повысит стоимость сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Аэрофлот» активно обсуждает «страховое урегулирование» по 47 западным самолетам, которые находятся в операционном лизинге. «Процесс оказался чуть дольше и сложнее, чем мы рассчитывали»,— рассказал Сергей Александровский на ПМЭФ.

По его словам, в случае успешного завершения страхового урегулирования самолет станет собственностью российской «специально образованной лизинговой компании», которой перевозчик будет переводить лизинговые платежи.

«Через механизм лизинга обеспечивается возврат средств ФНБ»,— пояснил господин Александровский. По данным “Ъ”, речь идет о лизинговой «НЛК-Финанс», учрежденной в декабре 2022 года. Ее собственник — СК НСК, а та принадлежит подведомственному Росавиации ФГУП «АГАа».

«Аэрофлот» уже сообщал, что выкупил все 18 иностранных самолетов, находившихся в финансовом лизинге: десять Boeing 777 и восемь Airbus A330. Этот тип сделок был разрешен санкциями ЕС, поскольку при финлизинге самолет всегда переходит в собственность перевозчика по завершении контракта. Но операционный лизинг гораздо более распространен: в нем авиакомпания оплачивает только часть стоимости самолета за период эксплуатации, после чего он возвращается к лизингодателю. Приобрести самолеты в оперлизинге, как сообщали источники “Ъ”, «Аэрофлот» рассчитывал еще зимой. На тот момент, по их данным, у компании в оперлизинге у иностранных лизингодателей находилось более 120 самолетов.

Источники “Ъ” в других российских авиакомпаниях отмечают, что их переговоры о страховом урегулировании сейчас приостановлены или затруднены из-за ряда спорных вопросов.

Во-первых, большинство собеседников “Ъ” трактует разъяснения ЕС о разрешении страхового возмещения иностранным компаниям за самолеты как возможность урегулирования лизинговых и страховых договоров после перевода средств. Но западные лизингодатели хотят оформить это как выплату страховой компенсации за утрату имущества. Российские авиакомпании на это не согласны, в первую очередь из-за финансовых издержек. В случае признания самолетов «утраченными» перевозчикам придется выплачивать стоимость самолета, зафиксированную в договоре страхования, которая намного выше его остаточной рыночной стоимости. Кроме того, в этом случае иностранные собственники не учтут в объеме полученных ими компенсаций вскрытые депозиты российских перевозчиков. В марте 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев говорил, что объем вскрытых банковских аккредитивов превышает 200 млрд руб. для всех авиакомпаний РФ. «Лессор отказывается учесть довольно значительную сумму наших утраченных депозитов, которые заблокировал за неуплату лизинга. Мы бы хотели учесть эту сумму, так как отказа от оплаты не было, как и не было желания лессора взаимодействовать со спецсчетами»,— говорит один из источников “Ъ”.

Российские страховщики, которые страхуют риски российских авиакомпаний, тоже не согласны, что самолеты были «утрачены». «В марте—апреле 2022 года мы стали получать претензии от лизингодателей с требованием выплатить страховую сумму в связи с "утратой" самолетов. Мы очевидным образом не согласны, что самолеты утрачены. Но при этом мы, безусловно, готовы предпринимать усилия, чтобы содействовать урегулированию взаимоотношений сторон. Оставить этот вопрос открытым — не отвечает ничьим интересам»,— сказал “Ъ” заместитель гендиректора по авиастрахованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

Во-вторых, западные лизингодатели хотят получить гарантии непопадания под санкции ЕС в случае урегулирования страховых споров. «Лессор дал нам понять, что предварительно согласен с оценкой сделки, но не готов двигаться дальше в отсутствие разъяснений ЕС о том, при каких формулировках такие выплаты не сочтут фиктивной сделкой и поставкой западной техники в РФ»,— говорит один из источников “Ъ”. Другой собеседник “Ъ” в отрасли отмечает, что в случаях, когда расчеты по лизинговым контрактам шли через банки США, потребуется также временное разрешение от властей США на взаимодействие.

Некоторые собеседники “Ъ” называют свои переговоры «вялотекущими» и отмечают, что до сих пор не получили подтверждения властей РФ, что в случае подвижек они могут рассчитывать на средства ФНБ. Виталий Савельев заявил в марте, что правительство выделило 300 млрд руб. на выкуп самолетов (менее $4 млрд). Годом ранее он говорил, что общий объем выкупа в пересчете на остаточную стоимость самолетов, требуемых к возврату, составляет $20 млрд. Некоторые собеседники “Ъ” опасаются, что все выделенные средства будут использованы исключительно в интересах «Аэрофлота». С другой стороны, собеседник “Ъ” в одной из крупнейших компаний считает эти опасения преждевременными, так как сначала нужно реализовать самое сложное — согласовать суммы соглашений с западными контрагентами и закрыть лизинговые контракты на Западе.

Айгуль Абдуллина