Экономкласс налетел на рекорд

Перелеты по России экономклассом подорожали до рекордного уровня за 23 года. Цена в мае выросла почти до 7 тыс. руб. за 1 тыс. км, что на 28% больше показателя 2022-го, подсчитали в Росстате. А с начала этого года такие авиапутешествия стали дороже на треть. Предыдущий рекорд — чуть меньше 6,9 тыс. руб. — федеральная служба фиксировала в августе 2010-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Что привело к новому максимуму? И как будут меняться цены на авиабилеты дальше? Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев подчеркивает, что полеты в экономклассе подорожали по нескольким причинам, в первую очередь, потому что государство заметно сократило поддержку авиакомпаний на перевозки внутри страны:

«В 2022-м правительство выделило на весенне-летний период 100 млрд руб. для поддержки перевозчиков. В этом году аналогичного шага не было сделано. Кроме того, если в 2011 году средней начисленной заработной платы хватило бы для того, чтобы пассажир мог пролететь 4-5 тыс. км в салоне экономкласса, то к первому кварталу 2023-го ее хватает порядка на 11-12 тыс. км.

Это означает, что платежеспособный спрос существует, и авиакомпании пытаются в условиях отсутствия массированной господдержки взять деньги с пассажира.

Вместе с тем, безусловно, рост цен на авиакеросин — важный фактор. Но в прошлом году он был фактически полностью нивелирован тем, что сработал так называемый топливный демпфер, и перевозчики непосредственно на эту статью расходов потратили очень мало средств.

Кроме того, ряд авиакомпаний перестали осуществлять платежи иностранным лизинговым корпорациям и перечисляли деньги на рублевые счета типа "С". Все это позволило им очень неплохо заработать не на пассажире, а на разовых факторах. В текущем году таковых в прежнем объеме уже нет».

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба привела другие данные. По ее статистике, авиабилеты в экономклассе в апреле прибавили только 4% год к году. Конкретные показатели в ФАС не уточнили, однако подчеркнули, что на цены повлияли сезонность, спрос, инфляция, а также распродажи, которые авиакомпании запускали в прошлом году для загрузки самолетов.

Тем временем за год заметно подорожало и топливо для реактивных двигателей. Если в мае 2022-го авиакеросин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоил чуть меньше 72 тыс. руб. за тонну, то в мае 2023-го — более 74 тыс. руб.

Этим летом перелеты по России вряд ли подешевеют, но ближе к концу года предпосылок для этого станет больше, отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

«Мы находимся еще в относительном начале туристического сезона, и цены в июле и августе будут расти. Поэтому новые рекорды еще мы установим. Однако затем последуют традиционный откат и осеннее снижение цен, которое продлится как минимум до новогодних каникул. Если государство попытается вмешаться в эту ситуацию, то естественно применить какие-то механизмы советского регулирования цен.

Однако, например, средняя цена, размазанная по году, никак не будет стимулировать развитие бизнеса, конкуренции, предложения. Мы получим опять советский "Аэрофлот" с так себе сервисом.

В конце концов, сами авиакомпании не заинтересованы в том, чтобы цены зашкаливали, и пассажир просто перестал летать».

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее сообщил, что за пять месяцев этого года стоимость билетов по группе в среднем выросла на 10%. При этом в Минтрансе в апреле предупреждали, что перелеты по России к лету могут подорожать на треть, а в Минэкономразвития тогда же призывали не допустить резкого повышения цен на билеты.

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Владимир Расулов