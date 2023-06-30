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Коммерсантъ FM
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«Магнит» не увидел связи падения рубля с выкупом акций иностранных инвесторов компании

В пресс-службе «Магнита» заявили, что подготовка компании к сделке по выкупу собственных акций у нерезидентов, заблокированных на Мосбирже, не могла повлиять на резкое снижение курса рубля. Ритейлер заверил, что обладает достаточным объемом валюты для покупки акций.

«У "Магнита" достаточно мультивалютных запасов для покрытия предложения о выкупе акций у иностранных акционеров и осуществления обычной операционной деятельности. В течение последних четырех недель компания закупала валюты в объеме, не превышающем эквивалент $10 млн в день, и в основном юани»,— сообщили ТАСС в пресс-службе.

Последние несколько дней наблюдается снижение рубля. Сегодня, 30 июня, впервые с 29 марта 2023 года курс евро превысил 97 руб./€, курс доллара — 89 руб./$. Всего за июнь доллар подорожал на 8,45 руб. (+10,42%), евро — на 11,29 руб. (+13,05%), юань — на 95,2 коп. (+8,38%).

16 июня «Магнит» объявил о планах выкупить собственные акции: компания намерена приобрести 30% капитала у иностранных инвесторов, заблокированных на Мосбирже (по цене в 2215 руб. за одну бумагу). Это цена с 50-процентным дисконтом, она была согласована с правовой комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Лусине Баласян

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