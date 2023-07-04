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Коммерсантъ FM
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Евро превышал 98 рублей, доллар — выше 90 рублей

После снижения по итогам торгов евро, доллар США и юань возобновили рост на Мосбирже. Евро в моменте превышал 98 руб./€ впервые с 29 марта 2022 года. Доллар превысил 90 руб./$, китайский юань — к 12,5 руб.

Курс евро в 14:20 составил 97,9 руб./€. Часом ранее он торговался на отметке 98,01 руб./€, поднявшись на 1,37 руб. к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар торговался по направлению 89,8 руб./$, это больше на 1,12 руб. по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Курс китайского юаня поднялся на 22,7 коп.— до 12,41 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль после позитивного старта перешел к ослаблению и не смог развить восходящую коррекцию предыдущей сессии. По оценке экспертов БКС, российская валюта находится под давлением ухудшения платежного баланса из-за уменьшения экспортной выручки. Эксперты отмечают, что еще одним негативным фактором для рубля остаются высокие бюджетные расходы.

Полина Мотызлевская

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