Мятежные курсы

Внутриполитические потрясения коснулись основного российского финансового индикатора — валютных курсов. Уже в ночь с 23 на 24 июня банки резко подняли цены продажи иностранных валют, утром они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 10−13 руб. и 12−14 руб. соответственно. Впрочем, граждане вели себя довольно сдержанно, и уже к середине дня банки снизили котировки. Сдерживающим фактором стали высокие спреды между покупкой и продажей, а также ограничения в обращении «недружественных» валют. Но ситуация остается напряженной, и кредитные организации снова поднимают курсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ночь с 23 на 24 июня, после появления в Telegram-каналах заявлений Евгения Пригожина, банки начали резко подниматься цены продажи валюты. В утренние часы субботы курсы продажи долларов составляли 94,5−97,5 руб./$, а европейская валюта продавалась по 104−106,4 руб./€. Это существенно выше, чем закрылись валютные торги на Московской бирже накануне: 84,7 руб./$ и 92,4 руб./€. В профильных каналах и чатах граждане искали возможность купить валюту, однако «не по любому курсу».

В результате днем ряд банков, прежде всего с большим числом клиентов и отделений, уже снизили курсы на 5−7 руб.

В частности, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк продавали доллар дешевле 89 руб./$, Райффайзенбанк и ВТБ выставили котировки на уровне 89−89,5 руб./$. Курсы продажи евро снизились еще сильнее — на 10−12 руб. Так, Альфа-банк и Тинькофф-банк продавали европейскую валюту ниже 94 руб./€, в Газпромбанке, Сбербанке, «ФК Открытии» курс чуть превышал 94 руб./€.

При этом в банках утверждают, что повышенного спроса на валюту не наблюдалось. В Сбербанке отметили, что спрос на валютно-обменные операции клиентов находится «на уровне стандартных значений», нет и «повышенного спроса на снятие наличных». В МКБ отметили, что в субботу он «сопоставим со средним в выходные дни». В банке «Зенит» также не наблюдали «повышения спроса на наличные и валютно-обменные операции».

В ПСБ заявили, что банк работает в штатном режиме «во всех точках своего присутствия, включая территории новых регионов, которые в том числе обслуживают военнослужащих, задействованных в СВО». Там добавили, что «повышенного спроса на снятие наличных и валютно-обменные операции не наблюдается».

Сдерживающими факторами могли стать широкие спреды между покупкой и продажей валюты, которые по доллару составляли в среднем 5−7 руб., но в некоторых случаях превышали 20 руб. По евро спред был шире — 6−10 руб. Кроме того, при покупке безналичной валюты (через мобильные приложения банков) ее по-прежнему нельзя вывести в наличном виде, а банки регулярно вводят высокие ставки за хранение «недружественных» валют на счетах.

В силу того, что полностью разрешить кризис к вечеру субботы не удалось, банки вновь скорректировали курсы продажи валюты, теперь в сторону повышения.

Однако они не вернулись к утренним значениям. В частности, курс продажи долларов поднялся до 90−93 руб./$, курсы продажи евро — до 96−99 руб./€.

Отдел финансов