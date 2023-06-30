Курс доллара. Прогноз на 3–7 июля

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Темпы ослабления рубля уже выглядят избыточными Уровень 90 руб. по курсу доллара становится еще более вероятным на фоне стремительного ослабления рубля после окончания налогового периода июня. Спекулятивному давлению на рубль больше ничего не мешает, при этом факторы поддержки, такие как нефть и бюджетное правило, фактически теряют свою силу. Власти также называли курс доллара в 90 руб. как верхнюю границу комфортного коридора, поэтому какой-либо поддержки, кроме вербальной, рубль вряд ли получит. Тем не менее темпы ослабления рубля уже выглядят избыточными даже с учетом слабости фундаментальных условий. Поэтому при достижении 90 руб. по курсу доллара вполне уместной будет выглядеть попытка восстановительной коррекции.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Поддержка должна будет прийти от постепенно восстанавливающихся котировок нефти До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 86–89,5 руб./$. Ожидаем стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне общего повышения аппетита к риску на мировых площадках. Дополнительная поддержка должна будет прийти от постепенно восстанавливающихся котировок нефти и ожиданий повышения ключевой ставки в РФ. Из важных событий до конца недели выделяем заседание ОПЕК, которое состоится в среду, а также публикацию протоколов предыдущего заседания ФРС США в среду. Заседание ОПЕК, вероятно, окажет поддержку нефтяным котировкам, что, в свою очередь, создаст позитивный импульс для российской валюты. По протоколам предыдущего заседания ФРС США участники рынка будут оценивать настроения регулятора относительно вероятности дальнейшего повышения ставки. В целом долларовая инфляция замедляется, а значит, аппетит на рынках к локальным валютам может повыситься.

Денис Буйволов,

аналитик С фундаментальной точки зрения более справедливым представляется курс ближе к 80 руб. за доллар Наш прогноз по курсу рубля к доллару на следующую неделю — 85–90. Мы склонны полагать, что девальвационный виток вывел курс валют к слишком завышенным значениям, и связано это прежде всего с последствиями всплеска геополитических рисков в прошлые выходные. Кроме того, завершился налоговый период, а цены на нефть оставались на относительно низких уровнях. Тем не менее с фундаментальной точки зрения более справедливым представляется курс ближе к 80 руб. за доллар. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе дополнительная политическая «премия» в валютном курсе будет постепенно сокращаться. Во вторник Минфин опубликует отчет о нефтегазовых доходах в июне и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу на следующий период.

Егор Жильников,

главный аналитик Доллар локально может протестировать отметку 90 руб. Давление на позиции национальной валюты сохранилось во второй половине недели. C окончанием налогового периода в стране, что сужает предложение валюты на рынке, мы наблюдаем стабильный спрос на иностранную валюту, который, полагаем, формируют импортеры и население. На данный момент доллар выглядит ощутимо перекупленным, что ограничивает его последующий рост. Мы полагаем, что доллар локально может протестировать отметку 90 руб., однако последующий рост выглядит маловероятным. По нашему мнению, доллар может подешеветь с попытками выхода из восходящего тренда начала 2023 года. Фундаментальных факторов для роста иностранной валюты не наблюдаем.