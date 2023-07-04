Путину предложили направить турпоток с Крымского моста через новые регионы

Президент Владимир Путин обсудил ситуацию с пробками на Крымском мосту с членами правительства. Министр транспорта Виталий Савельев напомнил, что после теракта 8 октября 2022 года был введен третий уровень безопасности, который подразумевает проведение 100-процентного досмотра. Господин Путин предложил направить турпоток с Крымского моста через новые регионы и поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы разрешить ситуацию с пробками.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что туристы на легковых автомобилях могут использовать транспортный коридор в Крым через новые регионы. «В случае кратного возрастания скопления легкового транспорта предлагаю использовать этот транспортный коридор также и для легковых автомобилей, то есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край»,— сказал господин Кондратьев.

Господин Савельев также сообщил, что военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. «Сегодня утром я переговорил с Шойгу (министр обороны РФ.— ''Ъ''), он нам предоставит в случае необходимости два больших десантных корабля, который каждый берет по 40 автомобилей. Если они будут делать по пять рейсов в сутки, это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть в целом 1 тыс. автомобилей сможем перевозить по переправе»,— заявил министр. Он сообщил, что порядка 100 автомобилей со стороны Краснодарского края ожидают проезда по мосту, время ожидания составляет до 30 минут.

«Я как раз и хотел спросить (про паромы.— ''Ъ'') и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы»,— сказал президент. Он также поручил «со всех сторон» оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые российские территории.

«Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен»,— прокомментировал идею губернатора Владимир Путин. «У меня просьба — работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными, с транспортным ведомством, с МЧС, с МВД. Все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать»,— сказал он.

В воскресенье пробка на въезде на Крымский мост достигла 8 км. 4 июля в правительстве республики сообщили, что дорожный затор на подъездах к Крымскому мосту с двух сторон практически расчистили. В минтрансе Крыма пояснили, что очередь образовалась «в связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также с проведением досмотра перевозимого багажа». Вторая полоса подъезда к мосту со стороны Краснодарского края была выделена для проезда туристических автобусов.

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Мария Федотова