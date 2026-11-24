Матч в Калифорнии, состоявшийся в ночь с 23 на 24 ноября по московскому времени, еще немножко укрепил в статусе одной из важнейших тем сезона в НХЛ тему, связанную с «Миннесота Уайлд» и игрой лидера этого клуба. Он появился в лиге в начале века и до сих пор был довольно неприметным. Настоящих взлетов — ноль, в основном существование в режиме середняка, ни на что великое не замахивающегося. Но вот в последнее время представления о возможностях «Миннесоты» стали потихоньку меняться. Как о команде, которая может побиться за Кубок Стэнли, о ней робко говорили еще по ходу сезона прошлого, когда она наконец сумела перешагнуть через первый — как раз для середняков — раунд play-off, сойдя во втором. Но сейчас говорят уже без всякой робости.