Бомбардир-миннесотник
Кирилл Капризов набирает очки в чемпионате НХЛ по рекордному графику
Кирилл Капризов, одна из главных российских хоккейных звезд, стал самым эффективным игроком НХЛ второй половины осени. Четыре очка, набранные им в матче регулярного чемпионата, в котором его «Миннесота Уайлд» обыграла на выезде — 5:2 — «Сан-Хосе Шаркс», продлили серию встреч Капризова с результативными действиями до 15, а ее автора, идущего на личные статистические рекорды, вывели на второе место в рейтинге лучших бомбардиров сезона.
Матч в Калифорнии, состоявшийся в ночь с 23 на 24 ноября по московскому времени, еще немножко укрепил в статусе одной из важнейших тем сезона в НХЛ тему, связанную с «Миннесота Уайлд» и игрой лидера этого клуба. Он появился в лиге в начале века и до сих пор был довольно неприметным. Настоящих взлетов — ноль, в основном существование в режиме середняка, ни на что великое не замахивающегося. Но вот в последнее время представления о возможностях «Миннесоты» стали потихоньку меняться. Как о команде, которая может побиться за Кубок Стэнли, о ней робко говорили еще по ходу сезона прошлого, когда она наконец сумела перешагнуть через первый — как раз для середняков — раунд play-off, сойдя во втором. Но сейчас говорят уже без всякой робости.
В свежем «рейтинге силы» от ESPN «Миннесота», например, в топ-тройке вместе с двумя вроде бы более очевидными претендентам на наиболее ценный трофей НХЛ. «Каролина Харрикейнс» — это действующий обладатель Кубка Стэнли, все такой же ровный и надежный, а «Эдмонтон Ойлерс» пристально приглядывался к нему до его триумфа, дважды подряд споткнувшись в финальных сериях о «Флорида Пантерс».
Но тут-то все понятно. Как-то странно было бы не поставить высоко клуб, который, победив «Сан-Хосе», выбрался на верхнюю строчку сводной таблицы лиги и чаще всего показывает игру, ей вполне соответствующую. Это очень мощная и цельная игра без явных слабостей. Хороши вратари, хороши защитники, хороши нападающие. Но, конечно, особенно хорош хоккеист, от которого в «Миннесоте» при всей ее цельности, многогранности слишком многое зависит.
Кирилл Капризов превратился в лидера клуба, в его ключевой элемент, как только в 2021 году дебютировал в НХЛ.
Неудачных сезонов у него не было в принципе. Но текущий пока наводит на мысли о прыжке на новый уровень. Осенью российский форвард исключительно «горяч». А материальным выражением этого тонуса служат его показатели.
В матче с «Сан-Хосе» Капризов продемонстрировал всю вариативность своего дара. Счет он открыл благодаря умелой работе перед воротами. Потом неоднократно терроризировал чужую оборону бросками и проходами и добавил к голу аж три результативные передачи, продлив серию встреч с результативными действиями аж до 15. А это, между прочим, клубный рекорд. Прежний, правда, тоже принадлежал Капризову — 14 матчей на излете 2022 года.
В этих полутора десятках матчей Капризов набрал 32 очка — цифра просто выдающаяся. И они вывели россиянина на второе место в бомбардирской гонке. У него 49 очков в 26 матчах, а больше лишь у развившего со старта какой-то буквально космический темп Коннора Макдэвида из «Эдмонтона». Девятиочковый отрыв Макдэвида выглядит, как ни крути, довольно солидным. Но тут есть нюанс: канадец ближе к концу осени чуточку притормозил, а Капризов, наоборот, все эффективнее и эффективнее во всех аспектах.
В гонке снайперской он тоже рядышком с верхушкой. У Кирилла Капризова — 19 голов, а впереди всего два конкурента — партнер Макдэвида Леон Драйзайтль с 23 заброшенными шайбами и Каттер Готтье из «Анахайм Дакс» с 22. В общем, они где-то совсем недалеко.
График Капризова настаивает на том, что персональные итоги сезона будут для него чудесными. Престижный стоочковый рубеж в регулярных чемпионатах россиянину, нередко страдавшему из-за травм, покорился до сих пор только однажды.
В сезоне пятилетней давности он записал в актив 108 очков. Теперь же Капризов собирается, кажется, превзойти то достижение с огромным запасом. НХЛ увеличила дистанцию регулярного чемпионата с 82 матчей до 84, и вот в «проекции» на нее сегодняшний улов российского нападающего трансформируется в 158 баллов и 61 гол.
Хотя, кажется, в данный момент всех, кто неравнодушен к Капризову, интересует скорее вопрос насчет того, а верно ли ощущение, что его класса и уверенности и вправду уже достаточно для того, чтобы недавний середняк поохотился за Кубком Стэнли. Вроде бы на охотника он жутко похож.