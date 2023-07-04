Минобороны передаст Минтрансу десантные корабли для разгрузки Крымского моста

Министр обороны Сергей Шойгу передаст Минтрансу два больших десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый. Это позволит ускорить перевозки через Керченский пролив, чтобы разгрузить пробку на Крымском мосту. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев на совещании с Владимиром Путиным.

«Если они будут делать по пять рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей (на.— ''Ъ'') каждый десантный корабль. То есть в целом 1 тыс. автомобилей можно будет перевозить по переправе, минуя Крымский мост»,— рассказал Виталий Савельев (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Савельев также рассказал, что 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильно-пассажирский паром «Керченский-2», который будет совершать до пяти круговых рейсов в сутки. Это позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.

Он отметил, что на данный момент на переправе задействовано шесть паромов, один из которых проходит техническое обслуживание. По оценке главы Минтранса, пиковая ситуация ожидается 16–17 июля, когда «нахлынет туристический поток».

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края наблюдается многокилометровая пробка. Сегодня, 4 июля, она достигла 13 км. Спустя сутки она сократилась до 4 км. Проезжать по региону и переправляться на паромах разрешено только большегрузам с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пробка уперлась в прокуратуру».

Полина Мотызлевская