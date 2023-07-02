Минтранс Крыма: пробка при въезде на Крымский мост из Краснодарского края уменьшилась до 6 км

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пробка на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляет 6 км, а время ожидания в очереди — около четырех часов.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 22:00 пробка 6 км, время ожидания до 4 часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым — Краснодарский край по состоянию на 22:00 пробка 0,3 км. Время ожидания 20 минут»,— написал господин Лукашенко в Telegram.

В Минтрансе России заявили, что очередь на Крымский мост образовалась «в связи с ростом числа машин, направляющихся в Крым, а также с проведением досмотра перевозимого багажа». «Просим водителей следить за текущей обстановкой с помощью навигатора и информационных табло на дорогах и по возможности воздержаться от подъезда к мосту до нормализации ситуации»,— отметили в ведомстве.

Очередь образовалась 1 июля. Изначально она растянулась на 5 км, затем увеличилась до 9 км. На пунктах контроля было увеличено количество сотрудников, усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. Сегодня она достигала 8 км.

Эрдни Кагалтынов