Но она не опустила руки, добилась нейтрального статуса и все-таки поехала на игры в Токио, которые из-за пандемии проводились в 2021 году. Кстати, перед той Олимпиадой Ласицкене подавала иск в CAS, причем за свои деньги. Ей тогда отказали, но именно это решение стало рычагом, который позволил нашим атлетам поехать на игры, хоть и в усеченном составе. В интервью тех лет она подчеркивала беспомощность спортивных чиновников страны и пыталась сражаться с несправедливостью системы.