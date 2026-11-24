«Пропустила свой первый олимпийский пик»
Владимир Осипов — об олимпийской чемпионке Марии Ласицкене
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Мария Ласицкене, в девичестве Кучина, была одной из самых талантливых и подающих надежды спортсменок в середине 2010-х. Она считалась абсолютной фавориткой в секторе прыжков в высоту еще за два года до старта Олимпиады в Рио 2016 года. Но все изменил допинговый скандал, который на Западе разогнали после блестящего выступления России на домашних играх в Сочи.
К допингу Мария отношения не имела. Ни одна проба не подтвердила, что россиянка причастна к проблеме, но борцов с допингом такая мелочь не остановила. Ко многим российским командам, в том числе по легкой атлетике, применили принцип коллективной ответственности. И даже чистые спортсмены в тот момент цинично и с удовольствием отстранялись от международных турниров. Так Мария пропустила свой первый олимпийский пик.
Но она не опустила руки, добилась нейтрального статуса и все-таки поехала на игры в Токио, которые из-за пандемии проводились в 2021 году. Кстати, перед той Олимпиадой Ласицкене подавала иск в CAS, причем за свои деньги. Ей тогда отказали, но именно это решение стало рычагом, который позволил нашим атлетам поехать на игры, хоть и в усеченном составе. В интервью тех лет она подчеркивала беспомощность спортивных чиновников страны и пыталась сражаться с несправедливостью системы.
В Токио, в невероятной борьбе, россиянка все же взяла олимпийское золото, преодолев планку на 4 см выше двухметровой отметки. Эта победа вошла в историю, но продолжать Мария не смогла. После очередного отстранения российских легкоатлетов она сделала ряд жестких заявлений и завершила международную карьеру, хотя даже после этого появлялась на некоторых соревнованиях, которые проводились внутри страны.