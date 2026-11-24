Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в Московской области эксперимента по регистрации частного жилья. Его суть сводится к тому, что после покупки земли в течение месяца владельцы участков должны получить через региональный портал госуслуг градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). В этом плане, в частности, указана информация о максимальной высотности дома и необходимых отступах от краев участка (3 м для жилья и 1 м для хозяйственных построек). После постройки дома на этапе его регистрации кадастровый инженер, оформляющий необходимый для этого технический план, получает право отказать в его выдаче при нарушении требований ГПЗУ. Действие документа предлагается распространить на участки под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство и садоводство, приобретаемые гражданами и юрлицами после 1 марта 2027 года.