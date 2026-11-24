Госдума поддержала кадастровый эксперимент для строящихся подмосковных домов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении в Московской области эксперимента по регистрации частного жилья. Его суть сводится к тому, что после покупки земли в течение месяца владельцы участков должны получить через региональный портал госуслуг градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). В этом плане, в частности, указана информация о максимальной высотности дома и необходимых отступах от краев участка (3 м для жилья и 1 м для хозяйственных построек). После постройки дома на этапе его регистрации кадастровый инженер, оформляющий необходимый для этого технический план, получает право отказать в его выдаче при нарушении требований ГПЗУ. Действие документа предлагается распространить на участки под индивидуальное жилое строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство и садоводство, приобретаемые гражданами и юрлицами после 1 марта 2027 года.
Законопроект в июне 2025 года в Госдуму внесла группа из пяти сенаторов и депутатов от ЕР. На купленные участки с готовыми постройками действие поправок не распространяется. Срок действия законопроекта — три года.
Во время первого чтения в Госдуме в декабре 2025 года соавторы поправок объясняли, что сегодня ИЖС может вестись как в уведомительном порядке (когда владелец участка согласует план дома с властями), так и в упрощенном (по дачной амнистии). В Подмосковье сейчас насчитывается более 2,5 млн индивидуальных жилых и садовых домов, говорится в пояснительной записке к проекту. Ежегодно регистрируются права более чем на 80 тыс. домов, причем в 90% случаев по ИЖС — в упрощенном порядке.
Действующий механизм позволяет строить на землях «что хочешь, нарушая красные линии» и приводит к «бесконечным спорам» соседей вокруг «проездов, пожарной безопасности и норм инсоляции» в поселках, пояснял соавтор поправок, глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов (ЕР). Ко второму чтению действие законопроекта было распространено также и на строящиеся на участках хозяйственные постройки. Авторам поправок пришлось уверять коллег, что дачную амнистию поправки не отменят, как не будет и возврата к советской практике согласования фасадов загородного жилья.