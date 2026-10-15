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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
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Красота требует площадей

В «Крокус Экспо» проходит парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM-2026
14 октября в Красногорске открылась 33-я международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. По данным организаторов, она собрала более 1,7 тыс. компаний из 30 стран на площади 60 тыс. кв. м. До 17 октября здесь представляют косметику, парфюмерию и оборудование для салонов, проводят мастер-классы и демонстрируют процедуры. Как индустрия красоты показывает товар лицом — в фотогалерее «Ъ».
Посетители выставки InterCHARM-2026
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Посетители выставки InterCHARM-2026

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Массаж лица
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Массаж лица

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Манекен с масками и патчами
3/103/10

Манекен с масками и патчами

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Посетитель во время косметологической процедуры
4/104/10

Посетитель во время косметологической процедуры

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Демонстрация работы робота на манекене
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Демонстрация работы робота на манекене

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Посетитель во время косметологической процедуры
6/106/10

Посетитель во время косметологической процедуры

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Посетительницы пробуют ароматы
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Посетительницы пробуют ароматы

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Витрина с косметикой и парфюмерией
8/108/10

Витрина с косметикой и парфюмерией

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Посетительница тестирует оборудование
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Посетительница тестирует оборудование

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Стенд с образцами волос
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Стенд с образцами волос

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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