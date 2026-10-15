Красота требует площадей

14 октября в Красногорске открылась 33-я международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. По данным организаторов, она собрала более 1,7 тыс. компаний из 30 стран на площади 60 тыс. кв. м. До 17 октября здесь представляют косметику, парфюмерию и оборудование для салонов, проводят мастер-классы и демонстрируют процедуры. Как индустрия красоты показывает товар лицом — в фотогалерее «Ъ».