Растрату подсчитают заочно
Начался процесс по делу бывшего зампреда «Роснано»
Как стало известно “Ъ”, суд в Москве приступил к рассмотрению в заочном порядке уголовного дела бывшего зампреда правления «Роснано» Олега Киселева. По версии следствия, он вместе с сообщниками путем оформления договоров займа и поручительства вывел инвестированные в уставный капитал компании средства на сумму 1,6 млрд руб., а также организовал продажу доли корпорации в одном из проектов по заниженной цене. Ущерб составил около 1,5 млрд руб. Сейчас фигурант находится за границей.
Гагаринский райсуд столицы приступил к слушанию по существу уголовного дела Олега Киселева, заседание состоялось 9 октября. Бывшему топ-менеджеру «Роснано» вменяют в вину особо крупную растрату, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и коммерческий подкуп (ст. 160, 285 и 204 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку подсудимый проживает за границей. Помимо Олега Киселева в деле еще три фигуранта: бывший управляющий директор «Роснано» Ирина Рапопорт, директор «дочки» госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.
Как уже рассказывал “Ъ”, речь в материалах дела идет о событиях 2012–2015 годов. По версии следственного департамента МВД, преступная группа, в которую входили фигуранты, похитила у «Роснано» 1,676 млрд руб. Деньги выводились через подконтрольные обвиняемым фирмы путем оформления договоров займа и поручительства с банком «Пересвет» и платежей по ним. С этой целью в 2012 году на Кипре был учрежден фонд Nanoenergo Fund Limited (по 50% акций принадлежало «Роснано» и «Пересвету»), который возглавил Олег Дьяченко. В махинациях, согласно материалам дела, участвовали «дочки» фонда — ОАО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО РВТ, ООО «Гидроэнерготех», ООО УИТ, ЗАО УК «Сберинвест» и несколько других. В фонд попали внушительные средства, которые участники аферы затем вывели по фиктивным договорам и присвоили.
По данным “Ъ”, господину Киселеву также отдельно инкриминируют эпизод, связанный с продажей доли компании в ГК «Хевел». По версии следствия, цена была занижена, ущерб составил около 1,5 млрд руб.
Александр Швец покинул Россию еще в 2016 году, затем за границу уехали Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Очно предъявить обвинение удалось только Олегу Дьяченко. По некоторым данным, он стал сотрудничать со следствием, заключил досудебное соглашение, а потому остался под подпиской о невыезде. Сообщалось, что в феврале 2025 года он получил три года колонии.
Адвокат господина Киселева Владимир Панкратов сообщил “Ъ”, что его клиент вину не признает. Защитник заявил, что, согласно предъявленному обвинению, растрату господин Киселев совершил в составе группы, в которую входили в том числе неустановленные должностные лица корпорации, в интересах третьих лиц. Как отметил адвокат, никаких третьих лиц в материалах дела нет, как и каких-либо доказательств совершения преступления. «Нет никаких данных, что господин Киселев незаконно получал деньги. Он действовал в рамках должностных полномочий и добросовестно исполнял рабочие обязанности»,— заявил адвокат Панкратов.
2 июля Пресненский райсуд столицы заочно приговорил Ирину Рапопорт к 15 годам колонии. «Приговор Пресненского суда не выдерживает никакой критики»,— сказала “Ъ” адвокат бывшего топ-менеджера Светлана Воронцова.
«"Роснано" последовательно развивает технологические компетенции и продолжает работу по возмещению причиненных компании убытков, включая урегулирование имущественных вопросов. Публичные оценки обстоятельств дела до завершения судебного разбирательства считаем преждевременными,— сказали “Ъ” в "Роснано".— Как мы отмечали ранее, в своей деятельности мы руководствуемся принципами ответственного управления: экономической обоснованностью решений, бережным отношением к активам компании и уважением к интересам всех сторон. Для нас важно сохранять взвешенный и профессиональный подход к любым вопросам, затрагивающим интересы "Роснано"».