Растрату подсчитают заочно

Александр Швец покинул Россию еще в 2016 году, затем за границу уехали Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Очно предъявить обвинение удалось только Олегу Дьяченко. По некоторым данным, он стал сотрудничать со следствием, заключил досудебное соглашение, а потому остался под подпиской о невыезде. Сообщалось, что в феврале 2025 года он получил три года колонии.