Сильные духом

Алессандро Микеле собрал гостей показа Valentino в библиотеке Святой Женевьевы и попросил каждого принести в подарок книгу. Идея отсылала к японскому понятию цундоку — привычке накапливать книги, которые мы еще не прочитали, сохраняя возможность однажды открыть для себя нечто новое. По той же логике дизайнер предлагает смотреть и на моду: как на пространство возможностей, которые возникают, когда мы решаемся попробовать то, чего раньше не носили. В коллекции эту мысль воплотили шелковые бюстье, юбки-карандаши с отделкой из перьев и блейзеры насыщенных оттенков с винтажными пуговицами.