Курьеров просят быть медленными и вежливыми
Для работников службы доставки ввели обязательные тесты
В столице введена система обязательного тестирования курьеров на знание ПДД и стандартов работы. Доставщиков теперь спрашивают про скоростной режим, парковку и способы избегания конфликтов со «сложными» покупателями. Работников, которые не справятся с тестом, отключат от системы распределения заказов. Эксперт называет нововведение «полумерой» и считает, что нужно менять законодательство так, чтобы у доставщиков на мощных мопедах и электровелосипедах можно было проверять права и шлем.
Обязательное тестирование курьеров на знание правил дорожного движения и стандартов работы доставки введено в Москве с 15 октября решением столичного дептранса. Теперь сотрудники курьерских служб должны будут зайти в личный кабинет Комплексной информационной системы АРТ (к ней также подключены таксисты) и ознакомиться с обучающими материалами. На портале дептранса можно пройти пробный тест.
В начале нужно указать, в какой службе работает курьер: на выбор предлагается 11 вариантов, включая сервисы «Яндекса», «Озона», «Сбера», а также «Вкусвилл» и «Додо Пицца».
Затем идут вопросы на знание правил — про разрешенную скорость движения, штрафы, правила провоза техники в метро и электричках, про выбор маршрута для движения.
Также курьеров спрашивают, какое поведение недопустимо при общении с «конфликтным покупателем». Среди ответов — «спорить и доказывать свою правоту», «связаться с менеджером», «передать заказ, попрощаться и уйти».
Также нужно ответить на вопросы про требования к внешнему виду и про правила парковки.
Достаточно правильно ответить на восемь из десяти вопросов. Результаты проверки отображаются в личных кабинетах курьера и компании-партнера. После трех неудачных попыток система направит доставщика на повторное изучение «теории», затем можно будет попытаться снова. Добровольное тестирование было запущено в конце сентября, в течение месяца курьеры могли пройти его заранее, чтобы их не отключили от заказов. «В добровольный период с 30 сентября по 14 октября подавляющее большинство активных курьеров уже заранее сдали тест и получили зачет на год вперед»,— сообщили “Ъ” в дептрансе. Точных данных о том, сколько курьеров прошли тест, а сколько провалили, в департаменте не предоставили. Сегодня, по данным столичных властей, работает 135 тыс. курьеров.
«Мы не прогнозируем массовой блокировки курьеров в системе, как и дефицита курьеров в доставке в столице,— уверен президент ассоциации транспортно-логистических компаний МАКС Александр Митюков.— И тем более увеличения сроков и стоимости доставки для конечного потребителя услуги». Эксперт напоминает, что большинство ведущих сервисов доставки уже предоставляют курьерам обучающие материалы, информируют о новых требованиях, а также проводят обязательное тестирование на знание ПДД. Тем не менее, считает господин Митюков, новый инструмент контроля является «важным кирпичиком в общем фундаменте безопасности столицы». «Получив результаты тестов, город будет понимать общую картину знания ПДД велокурьерами и делать соответствующие выводы,— поясняет он.— Возможно, количество вопросов увеличится, а сложность возрастет».
Все эти тесты являются полумерами, считает зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
Основная проблема в другом — большая часть доставщиков, объясняет он, используют мощные мопеды, которые по документам проходят как «средства индивидуальные мобильности» (то есть электросамокаты с мощностью двигателя менее 250 Вт) или даже как велосипеды. В результате к ним невозможно предъявить строгие требования при проверках. Для решения этой проблемы, говорит господин Холодов, нужно скорректировать ПДД, приравняв электровелосипеды к обычным мопедам. Тогда у курьеров можно будет проверять права и шлем. В Минтрансе уже говорили о планах выделить в отдельную категорию транспортных средств велосипеды, позволяющие разгоняться быстрее 25 км/ч без использования ног с помощью электромотора. Ведомство готовит комплексные поправки в правила — их внесут в правительство до конца года.
В декабре 2025 года член СПЧ Марина Ахмедова пожаловалась президенту на «засилье» электровелосипедов, которые «нескончаемым потоком несутся по тротуарам». Владимир Путин сказал, что знает о существовании проблемы, и поручил Минтрансу изучить сценарий введения запрета движения электросамокатов по тротуарам. Чем закончилось выполнение поручения — неизвестно.
Сокращать аварийность с участием курьеров нужно и другими способами, говорит Александр Митюков, например через развитие обособленной велоинфраструктуры и общественного контроля (с помощью инструментов, позволяющих гражданам сообщать о нарушениях доставщиков). Дептранс Москвы обещает совместно с ГИБДД, МАДИ и операторами сервисов проводить регулярные профилактические рейды.