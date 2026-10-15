Курьеров просят быть медленными и вежливыми

Достаточно правильно ответить на восемь из десяти вопросов. Результаты проверки отображаются в личных кабинетах курьера и компании-партнера. После трех неудачных попыток система направит доставщика на повторное изучение «теории», затем можно будет попытаться снова. Добровольное тестирование было запущено в конце сентября, в течение месяца курьеры могли пройти его заранее, чтобы их не отключили от заказов. «В добровольный период с 30 сентября по 14 октября подавляющее большинство активных курьеров уже заранее сдали тест и получили зачет на год вперед»,— сообщили “Ъ” в дептрансе. Точных данных о том, сколько курьеров прошли тест, а сколько провалили, в департаменте не предоставили. Сегодня, по данным столичных властей, работает 135 тыс. курьеров.