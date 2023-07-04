Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Клишас: нападение на Милашину и Немова требует жесткой реакции

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал правоохранительные органы «жестко отреагировать» на нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требует жесткой реакции правоохранительных органов»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.

Глава Совета по правам человека РФ (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал о том, что в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР) были направлены запросы, «чтобы это дело было взято на контроль». Он отметил, что «главное сейчас — это обеспечить безопасность и медицинскую помощь для Елены Милашиной и Александра Немова». «То, что их перевозят в Беслан,— это хорошо»,— добавил господин Фадеев.

Глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн заявил, что «нападения на журналистов (безотносительно их позиции) преступны и недопустимы». «Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ. Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль!» — добавил господин Хинштейн.

Сегодня, 4 июля, стало известно о том, что в Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Пострадавших планируется перевезти в больницу в Беслан, их сопровождает омбудсмен в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в следственное управление СКР и прокуратуру в Чечне были поданы обращения из-за нападения в Грозном.

Елена Милашина и Александр Немов приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Сайди Янгулбаева. Суд признал жену бывшего члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву виновной в совершении насилия над представителем власти и мошенничестве. Женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...