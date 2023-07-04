Клишас: нападение на Милашину и Немова требует жесткой реакции

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал правоохранительные органы «жестко отреагировать» на нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Нападение на журналиста и адвоката в Чечне требует жесткой реакции правоохранительных органов»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.

Глава Совета по правам человека РФ (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал о том, что в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР) были направлены запросы, «чтобы это дело было взято на контроль». Он отметил, что «главное сейчас — это обеспечить безопасность и медицинскую помощь для Елены Милашиной и Александра Немова». «То, что их перевозят в Беслан,— это хорошо»,— добавил господин Фадеев.

Глава комитета по информполитике Госдумы Александр Хинштейн заявил, что «нападения на журналистов (безотносительно их позиции) преступны и недопустимы». «Комитет ГД по информполитике полностью солидарен в этом с СЖР и СПЧ. Мы также направим обращение в Генпрокуратуру и СКР о взятии этого расследования на особый контроль!» — добавил господин Хинштейн.

Сегодня, 4 июля, стало известно о том, что в Чечне неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Пострадавших планируется перевезти в больницу в Беслан, их сопровождает омбудсмен в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в следственное управление СКР и прокуратуру в Чечне были поданы обращения из-за нападения в Грозном.

Елена Милашина и Александр Немов приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Сайди Янгулбаева. Суд признал жену бывшего члена Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву виновной в совершении насилия над представителем власти и мошенничестве. Женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Полина Мотызлевская