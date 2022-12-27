Москалькова попросила проверить арест сотрудника МЧС по делу о пожаре в приюте в Кемерово

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы, чтобы они проверили основания ареста пожарного инспектора Романа Плета. Его арестовали на два месяца по делу о халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ) после пожара в кемеровском приюте, где погибли 22 человека. По данным госпожи Москальковой, сотрудник МЧС пытался проверить соблюдение правил пожарной безопасности, но его не пустили.
Татьяна Москалькова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Стало известно, что одним из арестованных судом оказался пожарный инспектор, который, как утверждают обратившиеся к нам граждане, предпринимал попытки проверить соблюдение правил пожарной безопасности. Однако его не пустили на территорию этого частного дома. Я обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку обоснованности привлечения инспектора к уголовной ответственности и избрания в отношении него столь строгой меры пресечения, а также установления контроля за данным расследованием»,— сказано в сообщении омбудсмена в Telegram.
Татьяна Москалькова считает, что ответственность должны нести действительно виновные, а не «стрелочники».
Также суд на два месяца арестовал организатора приюта для бездомных Андрея Смирнова и предъявил обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СКР, в здании не было пожарной сигнализации и систем пожаротушения.
Уполномоченный по правам человека напомнила, что инициатива о введении обязательного лицензирования частных домов для пожилых предлагалась ранее. После пожара в Кемерово меру попросили ввести также МЧС и губернатор области Сергей Цивилев.
ЧП произошло 24 декабря. Из-за пожара погибли 22 человека, 6 пострадали. Андрей Смирнов признал вину. Следствие называет причиной пожара неправильную эксплуатацию отопительного котла: температуру настроили до +80°C при максимуме +73°C.
Об арестах фигурантов дела читайте в материале «Ъ» «Обвиняемых в пожаре приютили в СИЗО».