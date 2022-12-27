Москалькова попросила проверить арест сотрудника МЧС по делу о пожаре в приюте в Кемерово

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы, чтобы они проверили основания ареста пожарного инспектора Романа Плета. Его арестовали на два месяца по делу о халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ) после пожара в кемеровском приюте, где погибли 22 человека. По данным госпожи Москальковой, сотрудник МЧС пытался проверить соблюдение правил пожарной безопасности, но его не пустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Стало известно, что одним из арестованных судом оказался пожарный инспектор, который, как утверждают обратившиеся к нам граждане, предпринимал попытки проверить соблюдение правил пожарной безопасности. Однако его не пустили на территорию этого частного дома. Я обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку обоснованности привлечения инспектора к уголовной ответственности и избрания в отношении него столь строгой меры пресечения, а также установления контроля за данным расследованием»,— сказано в сообщении омбудсмена в Telegram.

Татьяна Москалькова считает, что ответственность должны нести действительно виновные, а не «стрелочники».

Также суд на два месяца арестовал организатора приюта для бездомных Андрея Смирнова и предъявил обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным СКР, в здании не было пожарной сигнализации и систем пожаротушения.

Уполномоченный по правам человека напомнила, что инициатива о введении обязательного лицензирования частных домов для пожилых предлагалась ранее. После пожара в Кемерово меру попросили ввести также МЧС и губернатор области Сергей Цивилев.

ЧП произошло 24 декабря. Из-за пожара погибли 22 человека, 6 пострадали. Андрей Смирнов признал вину. Следствие называет причиной пожара неправильную эксплуатацию отопительного котла: температуру настроили до +80°C при максимуме +73°C.

Об арестах фигурантов дела читайте в материале «Ъ» «Обвиняемых в пожаре приютили в СИЗО».

Полина Собакина