Гособвинение запросило 5,5 лет колонии для жены бывшего чеченского судьи Заремы Мусаевой

В ходе прений в суде в Грозном гособвинение попросило назначить пять с половиной лет колонии общего режима жене бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой. Она обвиняется в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарема Мусаева в зале суда

Фото: Телеграм-канал Кровавая барыня Зарема Мусаева в зале суда

Фото: Телеграм-канал Кровавая барыня

Как передает корреспондент «Осторожно, новости», сторона защиты выступит завтра, 16 июня, поскольку гособвинитель приобщил к делу дополнительное ходатайство, с которым должны ознакомиться адвокаты. При этом, из сообщения следует, что защита выступала против приобщения документа из-за противоречий нормам уголовно-процессуального кодекса.

В январе 2022 года семья Заремы Мусаевой сообщила, что ее похитили в Нижнем Новгороде сотрудники силовых структур Чечни. Позднее в МВД республики пояснили, что она принудительно доставлена на допрос как свидетель по делу о мошенничестве. При этом в ведомстве заявили, что Зарема Мусаева напала на полицейского. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, по пути из Нижнего Новгорода в Грозный она «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».

Сайди Янгулбаев связывал дело в отношении своей жены с деятельностью их сыновей. Абубакар занимался правозащитной деятельностью, а против Ибрагима и Байсангура заведены уголовные дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией. Все они покинули Россию. Рамзан Кадыров говорил, что «Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки».

У Заремы Мусаевой — диабет второго типа. В СИЗО она находится больше года. Как сообщили родственники и защита, за это время состояние ее здоровья ухудшилось: показатели сахара в крови увеличились вдвое, ухудшилось зрение, прогрессировала боль в спине. Суд пришел к выводу, что ее здоровье «не вызывает никаких сомнений», в госпитализации отказал.

Лусине Баласян